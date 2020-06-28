Com piora do quadro de COVID-19 no estado, data de retorno do Gauchão fica em xeque

Crédito: Pedro Trindade/FGF

As mudanças de bandeira para status de maior risco de contágio em várias regiões do Rio Grande do Sul tiveram efeito, também, na análise do Governo do Estado sobre a volta do estadual marcada, anteriormente, para o dia 19 de julho.

Tanto é que o processo de análise do protocolo entregue pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) as entidades governamentais ainda não foi efetivamente concluído justamente diante da piora no quadro geral do estado. A informação foi publicada em nota oficial da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE).

Algo que, naturalmente, inclui a Região Metropolitana de Porto Alegre, do Vale dos Sinos e também da Serra Gaúcha, áreas que apresentavam um panorama mais favorável ao acontecimento dos jogos em sedes específicas.

Com isso, a nota oficial segue suas explanações entendendo como temerosa a possibilidade de retomar a competição no dia 19 de julho. Dentro da avaliação já feita pela SGGE, "além da possibilidade das bandeiras vermelhas, o Estado estará em uma época que, historicamente, ocorre o pico da demanda de internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) no RS. Portanto, trata-se de um momento especialmente importante em termos de medidas para conter a disseminação do coronavírus."

O secretário da pasta, Claudio Gastal, entende como natural a solicitação feita pelo governo e, mediante a relação estabelecida entre as partes, esse tipo de pedido não deve gerar qualquer insatisfação: