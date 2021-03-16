Com Pedri como novidade, Espanha é convocada para estreia nas Eliminatórias Europeias

O técnico Luis Enrique convocou a seleção espanhola para as três partidas iniciais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. E a principal novidade do comandante da Fúria é o meio-campista Pedri, de 18 anos, que é um dos principais nomes do Barcelona na atual temporada.
Apontado como substituto de Iniesta por parte dos espanhóis, o técnico Luis Enrique disse tratou de tirar a pressão do jovem, e disse que o melhor para o atleta neste momento é que ele não se pareça com ninguém.
- Vimos que o Pedri tem características para poder desempenhar um bom papel na defesa e no ataque. Ele é um jogador ambicioso, mas tem grande calma e grande equilíbrio. Penso que o melhor para o Pedri é que se pareça com o Pedri, é o melhor para a sua equipa e para nós - disse.
VEJA OS 24 JOGADORES CONVOCADOSGoleiros: David De Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Bilbao), e Robert Sánchez (Brighton);
Defensores: Pedro Porro (Sporting), Sergio Ramos (Real Madrid), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao), Jose Gayà (Valencia), Eric García (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona) e Diego Llorente (Leeds);
Meio-campistas: Fabián Ruiz (Napoli), Pedri (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Canales (Real Betis) e Thiago Alcântara (Liverpool);
Atacantes: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Morata (Juventus) e Bryan Gil (Eibar).
A Espanha encara Grécia, Geórgia e Kosovo nos três primeiros compromissos nas Eliminatórias Europeias. Os jogos acontecem, respectivamente, nos dias 25, 28 e 31 de março.