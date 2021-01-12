Com pedidos de "Fora, Ceni", grupo de torcedores do Flamengo protesta em frente ao Ninho do Urubu

Crédito: Arquivo Pessoal

A má fase recente do Flamengo mexeu com os ânimos da torcida rubro-negra. Após as derrotas consecutivas para Fluminense e Ceará, ambas no Maracanã, um grupo de torcedores foi ao Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021Cerca de 100 torcedores compareceram ao local e gritavam canções como "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno". Um dos principais alvos foi o técnico Rogério Ceni, que teve a demissão pedida pela torcida.

Os carros que chegavam ao CT eram abordados com xingamentos, tapas e até ovos foram atirados. Nem mesmo atletas da categoria sub-20, como Lázaro e Daniel Cabral, foram poupados da cobrança.

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