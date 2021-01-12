Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com pedidos de "Fora, Ceni", grupo de torcedores do Flamengo protesta em frente ao Ninho do Urubu
futebol

Com pedidos de "Fora, Ceni", grupo de torcedores do Flamengo protesta em frente ao Ninho do Urubu

Na reapresentação após a derrota para o Ceará, torcida cobra treinador, elenco e diretoria por melhores resultados no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:52

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:52

Crédito: Arquivo Pessoal
A má fase recente do Flamengo mexeu com os ânimos da torcida rubro-negra. Após as derrotas consecutivas para Fluminense e Ceará, ambas no Maracanã, um grupo de torcedores foi ao Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021Cerca de 100 torcedores compareceram ao local e gritavam canções como "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno". Um dos principais alvos foi o técnico Rogério Ceni, que teve a demissão pedida pela torcida.
Os carros que chegavam ao CT eram abordados com xingamentos, tapas e até ovos foram atirados. Nem mesmo atletas da categoria sub-20, como Lázaro e Daniel Cabral, foram poupados da cobrança.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro
Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados