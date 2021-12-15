Com Paulinho, Corinthians chega a cinco jogadores que estiveram na última Copa com a Seleção Brasileira

O torcedor do Corinthians está empolgado com as últimas contratações feitas pelo clube e já projeta o time como uma "seleção" de grandes jogadores. Mas ele não está exagerando, já que alguns deles tiveram, de fato, passagens pela Seleção Brasileira, inclusive na última Copa do Mundo. Com Paulinho, serão cinco os corintianos atuais que estiveram na Rússia defendendo o Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Dois desses atletas alvinegros já estavam no clube na época do torneio e foram convocados como jogadores do Timão: Cássio e Fagner. O goleiro foi um dos reservas da posição, enquanto o lateral-direito ganhou a posição na segunda partida daquela campanha, contra a Costa Rica, deixando Danilo no banco.

Renato Augusto, que voltou ao Corinthians nesta temporada de 2021, foi convocado quando defendia o Beijing Guoan, da China. Apesar de ser um jogador importante no esquema de Tite durante as Eliminatórias, não era titular na Copa do Mundo, quando recebeu chances durante as partidas. Além disso, antes da competição, quase foi cortado por conta de problemas físicos.Willian, por sua vez, foi titular em todos os jogos da Copa de 2018, atuando pelo lado direito do campo, fazendo uma dobradinha com Fagner, que deve já teve oportunidade de ser repetida no Alvinegro. Na época, o meia defendia o Chelsea, da Inglaterra. Ele também retornou ao Corinthians nesta temporada, após deixar o Arsenal, em saída amigável, para atuar em seu clube de origem.

Paulinho, que foi anunciado nesta quarta-feira pelo Timão, é outro que fazia parte dos convocados de Tite para a última Copa do Mundo, mas não só, uma vez que o meio-campista corintiano era um dos homens de confiança do treinador, assim como era em sua primeira passagem pelo Corinthians. Dessa forma, foi titular nas cinco partidas da Seleção na Rússia, tendo marcado um gol, diante da Sérvia, em vitória por 2 a 0 na fase de grupos da competição.

Os reencontros não param por aí, já que no banco de reservas o Corinthians também conta com um representante do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Trata-se de Sylvinho, atual treinador do Timão, que era auxiliar técnico de Tite na competição. Ao todo, seis nomes corintianos atuais estiveram no evento.

Assim, com esses cinco atletas "de Copa", o Alvinegro segue sendo o clube que mais conta com convocados para a Seleção Brasileira para a última Copa do Mundo. O Manchester City, com três jogadores, e Liverpool, Real Madrid, Grêmio e PSG, com dois, estão atrás do Corinthians nesse quesito após as chegadas de Renato Augusto, Willian e Paulinho durante a temporada de 2021.

Vale destacar que Giuliano esteve próximo de fazer parte dessa lista, pois foi convocado algumas vezes por Tite durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e para alguns amistosos em meio ao ciclo que antecedeu o torneio na Rússia, mas acabou ficando fora dos selecionados pelo treinador.