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futebol

Com passado no Timão, Mano Menezes é a aposta do Inter para vencer no Beira-Rio

Treinador foi campeão no clube paulista e apresenta um bom retrospecto contra o ex-clube...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 14:59
No próximo sábado, o Internacional volta a campo pelo Brasileirão e o adversário é o Corinthians, no estádio Beira-Rio.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Além de toda a rivalidade entre os clubes, o técnico Mano Menezes será um personagem interessante no confronto.
Se atualmente o comandante está no Inter, o passado de Mano foi alvinegro e criou um grande laço com o time paulista.
Entre 2008 e 2010 e depois em 2014, Mano Menezes dirigiu o Corinthians, onde faturou a Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.
Retrospecto
Identificado com o Timão, Mano Menezes já encarou o Alvinegro 14 jogos após o sucesso no time paulista. O seu melhor momento foi em 2018, quando faturou o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro em plena NeoQuímica Arena.
Apesar do auge com a Raposa, Mano Menezes também apresenta resultados negativos, como, por exemplo, em 2013, quando foi goleado por 4 a 0. Na ocasião, ele treinava o Flamengo.
No total foram 14 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Veja os duelos abaixo:
Corinthians 4 x 0 Flamengo - Brasileirão 2013
Corinthians 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2016
Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016
Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2016
Cruzeiro 3 x 2 Corinthians - Brasileirão 2016
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2017
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2017
Corinthians 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2018
Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2018
Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018
Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Brasileirão 2018
Cruzeiro 0 x 0 Corinthians - Brasileirão 2019
Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2019
Corinthians 3 x 2 Bahia - Brasileirão 2020
Crédito: Foto:SiteOficialdoInternacional

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