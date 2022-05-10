Com passado no Timão, Mano Menezes é a aposta do Inter para vencer no Beira-Rio

No próximo sábado, o Internacional volta a campo pelo Brasileirão e o adversário é o Corinthians, no estádio Beira-Rio.

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Além de toda a rivalidade entre os clubes, o técnico Mano Menezes será um personagem interessante no confronto.

Se atualmente o comandante está no Inter, o passado de Mano foi alvinegro e criou um grande laço com o time paulista.

Entre 2008 e 2010 e depois em 2014, Mano Menezes dirigiu o Corinthians, onde faturou a Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

Retrospecto

Identificado com o Timão, Mano Menezes já encarou o Alvinegro 14 jogos após o sucesso no time paulista. O seu melhor momento foi em 2018, quando faturou o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro em plena NeoQuímica Arena.

Apesar do auge com a Raposa, Mano Menezes também apresenta resultados negativos, como, por exemplo, em 2013, quando foi goleado por 4 a 0. Na ocasião, ele treinava o Flamengo.

No total foram 14 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Veja os duelos abaixo:

Corinthians 4 x 0 Flamengo - Brasileirão 2013

Corinthians 1 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2016

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 3 x 2 Corinthians - Brasileirão 2016

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2017

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2017

Corinthians 2 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2018

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2018

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Brasileirão 2018

Cruzeiro 0 x 0 Corinthians - Brasileirão 2019

Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileirão 2019

Corinthians 3 x 2 Bahia - Brasileirão 2020