Com participação de Marcelo D2, Flamengo divulga vídeo de lançamento da nova camisa 2; assista

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Conexão Brasil-Japão. Assim foi o lançamento da nova camisa 2 do Flamengo para a temporada 2021. A camisa predominantemente branca homenageia os 40 anos do Mundial de 1981, conquistado no país asiático, e conta com detalhes de origâmis no ombro e na manga. O vídeo oficial de anúncio teve a participação do cantor Marcelo D2, que ainda compôs uma música exclusiva sobre o vitória contra o Liverpool. Assista abaixo.

+ FOTOS: confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981 Os origâmis são uma arte tradicional japonesa, que consistem em papéis dobrados em referência a seres ou objeto. Na nova camisa do Flamengo, eles estão em formato do urubu, mascote do clube. Ainda não há previsão para a estreia do uniforme.