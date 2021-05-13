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Com participação de Marcelo D2, Flamengo divulga vídeo de lançamento da nova camisa 2; assista

Uniforme branco homenageia os 40 anos da conquista do Mundial de 1981 e terá detalhes rubro-negros com origâmis em formato de urubu
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Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 19:45
Crédito: Divulgação
Conexão Brasil-Japão. Assim foi o lançamento da nova camisa 2 do Flamengo para a temporada 2021. A camisa predominantemente branca homenageia os 40 anos do Mundial de 1981, conquistado no país asiático, e conta com detalhes de origâmis no ombro e na manga. O vídeo oficial de anúncio teve a participação do cantor Marcelo D2, que ainda compôs uma música exclusiva sobre o vitória contra o Liverpool. Assista abaixo.
+ FOTOS: confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981 Os origâmis são uma arte tradicional japonesa, que consistem em papéis dobrados em referência a seres ou objeto. Na nova camisa do Flamengo, eles estão em formato do urubu, mascote do clube. Ainda não há previsão para a estreia do uniforme.
A camisa 2 estará à venda com exclusividade nas lojas oficiais do clube e no site do fornecedor a partir de sexta-feira, por R$ 279,99.

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