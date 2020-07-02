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futebol

Com parte física em dia, Kaio Jorge está confiante para retomada no Santos: 'Estou muito bem'

Menino da Vila vinha se consolidando no time titular antes da pausa no futebol brasileiro...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 14:47
Crédito: Staff Images
É provável que um dos jogadores do Santos que mais tenha sentido a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, é Kaio Jorge.
O Menino da Vila fez a sua estreia como titular, marcou o seu primeiro gol como profissional em uma partida que deu a vitória santista na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e estava se consolidando na linha de frente do elenco do Peixe. Contudo, o jogador não deixou a quarentena travar o seu ritmo e garante ter mantido o seu preparo físico durante os mais de cem dias em que os treinamentos foram suspensos.
– Fisicamente falando, estou muito bem. Durante toda a quarentena treinei por conta própria, acompanhado deu um personal, e acredito que isso tenha feito a diferença. Me sinto muito bem na parte física e quer evoluir ainda mais – disse o jogador via assessoria.

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