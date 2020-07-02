Com parte física em dia, Kaio Jorge está confiante para retomada no Santos: 'Estou muito bem'

É provável que um dos jogadores do Santos que mais tenha sentido a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, é Kaio Jorge.

O Menino da Vila fez a sua estreia como titular, marcou o seu primeiro gol como profissional em uma partida que deu a vitória santista na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e estava se consolidando na linha de frente do elenco do Peixe. Contudo, o jogador não deixou a quarentena travar o seu ritmo e garante ter mantido o seu preparo físico durante os mais de cem dias em que os treinamentos foram suspensos.