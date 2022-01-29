Com pacotes de viagem esgotados, Palmeiras inicia venda de ingressos para o Mundial; saiba como comprar

Os ingressos para a semifinal do Palmeiras no Mundial de Clubes, que acontecerá no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Al Ahly-EGI e Monterrey-MEX, estarão à venda exclusivamente para todos os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda-feira, às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Os valores das entradas são de R$ 83,00 (Categoria 3) e R$ 41,50 (Categoria 4), com pagamento apenas em cartão de crédito (3DS) ou PIX.

Importante: Excepcionalmente para as partidas do Mundial, não haverá prioridade de venda utilizando o rating do Avanti e nem desconto nas entradas para sócios do programa, o que também impede a utilização de créditos acumulados.Os sócios Avanti terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até terça (1/2), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral – cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF, sendo Avanti ou não. Assim como na venda original realizada pela Fifa, organizadora do evento, não será possível a escolha de assentos, e as entradas para a semifinal serão enviadas por e-mail aos torcedores após a confirmação da compra.

A venda de ingressos para o segundo jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes, válido pela final ou decisão de terceiro lugar, será realizada somente depois do confronto pela semifinal.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19

Para ter acesso aos estádios, o torcedor deverá realizar um novo teste PCR em um dos postos cadastrados pela Fifa (confira os locais na imagem abaixo), seguindo a recomendação do Governo dos Emirados Árabes Unidos. O valor do teste é de AED 50 (R$ 73,1 na cotação atual) por pessoa.

PACOTES DE VIAGEM ESGOTADOS

Visando maior comodidade e segurança para os torcedores, o Palmeiras comercializou pacotes exclusivos pelo site www.palmeiraspelobi.com.br, e todos foram vendidos de forma antecipada.

Quem adquiriu qualquer uma das opções oferecidas pela Century Travel, operadora de turismo responsável pelas vendas, garantiu ingresso para as duas partidas do Palmeiras no setor CAT2.

O pacote ainda inclui passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo, oito noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã, acompanhamento de guias desde a saída do Brasil, atendimento preferencial no Aeroporto de Dubai, serviço de concierge em português, traslados privativos de chegada e partida para o hotel e para os jogos, seguro-viagem com cobertura para Covid-19, exame RT-PCR para a volta ao Brasil e todas as taxas e impostos aplicáveis.