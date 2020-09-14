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Com ótimo aproveitamento como visitante, Palmeiras tem dura sequência fora de casa

Verdão se prepara para enfrentar uma das semanas mais desgastantes do ano: três jogos e três países diferentes, com objetivos diversos e desafios que vão além do campo...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 16:01
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após empatar com o Sport por 2 a 2, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão, a delegação do Palmeiras já está na Bolívia, onde o Verdão fará o primeiro dos próximos três compromissos seguidos que terá pela frente como visitante.
Para diminuir o desgaste da equipe, o clube passará por três países diferentes em pouco mais de uma semana. Sem tempo para fazer a recuperação necessária, os atletas foram submetidos ao "recovery", um trabalho de recondicionamento muscular ainda dentro do avião.
A primeira parada dessa ‘turnê’ será diante do Bolívar, nesta quarta-feira (16), em La Paz, no jogo que promete ser o mais complicado da tríade para o time de Vanderlei Luxemburgo, principalmente pelos 3.600 metros de altitude.Na sequência, o elenco do Palmeiras retorna ao Brasil, onde o clube encara o Grêmio, no domingo (20), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.
Da capital do Rio Grande do Sul, o Verdão já parte para Assunção, no Paraguai, local no qual, na quarta-feira (23), o time enfrenta o Guaraní-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.
Se depender do retrospecto, o torcedor alviverde pode ficar animado para a maratona que o maior campeão do Brasil tem pela frente.Segundo melhor visitante do Brasileirão 2020, o Verdão só tem duas derrotas no ano, ambas foram distantes de casa, mas o aproveitamento atuando fora do Allianz Parque é bom. Foram outras seis vitórias e cinco empates em 13 jogos.
Nesta atual edição da Libertadores, o Palmeiras tem um jogo e uma vitória atuando como visitante, que foi a partida diante do Tigre, na estreia do clube na competição.
Caso consiga uma vitória diante do Bolívar, Luxemburgo pode pensar em poupar alguns titulares no duelo contra o Guaraní-PAR, uma vez que o Alviverde Imponente estará com a classificação bem encaminhada, e quatro dias depois, já receberá o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.Confira os próximos três jogos do Palmeiras:• 16/09 - Bolívar x Palmeiras - La Paz - 21h30 - horário de Brasília • 20/09 - Grêmio x Palmeiras - Arena do Grêmio - 16h - horário de Brasília • 23/09 - Guaraní-PAR - Defensores Del Chaco - 21h30 - horário de Brasília

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