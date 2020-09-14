Com ótimo aproveitamento como visitante, Palmeiras tem dura sequência fora de casa

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após empatar com o Sport por 2 a 2, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão, a delegação do Palmeiras já está na Bolívia, onde o Verdão fará o primeiro dos próximos três compromissos seguidos que terá pela frente como visitante.

Para diminuir o desgaste da equipe, o clube passará por três países diferentes em pouco mais de uma semana. Sem tempo para fazer a recuperação necessária, os atletas foram submetidos ao "recovery", um trabalho de recondicionamento muscular ainda dentro do avião.

A primeira parada dessa ‘turnê’ será diante do Bolívar, nesta quarta-feira (16), em La Paz, no jogo que promete ser o mais complicado da tríade para o time de Vanderlei Luxemburgo, principalmente pelos 3.600 metros de altitude.Na sequência, o elenco do Palmeiras retorna ao Brasil, onde o clube encara o Grêmio, no domingo (20), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Da capital do Rio Grande do Sul, o Verdão já parte para Assunção, no Paraguai, local no qual, na quarta-feira (23), o time enfrenta o Guaraní-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.

Se depender do retrospecto, o torcedor alviverde pode ficar animado para a maratona que o maior campeão do Brasil tem pela frente.Segundo melhor visitante do Brasileirão 2020, o Verdão só tem duas derrotas no ano, ambas foram distantes de casa, mas o aproveitamento atuando fora do Allianz Parque é bom. Foram outras seis vitórias e cinco empates em 13 jogos.

Nesta atual edição da Libertadores, o Palmeiras tem um jogo e uma vitória atuando como visitante, que foi a partida diante do Tigre, na estreia do clube na competição.