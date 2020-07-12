Com opções na frente e ‘olho’ em Jorge Jesus, Flamengo busca dar resposta diante do Fluminense

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a derrota nos pênaltis e o vice da Taça Rio, o Flamengo volta a enfrentar o Fluminense neste domingo a fim de dar uma rápida resposta à torcida e deixar para trás a atuação ruim da última quarta-feira. Para o jogo deste domingo, às 16h no Maracanã, as atenções também estarão voltadas para Jorge Jesus - e seu comportamento -, que deve fazer apenas uma mudança na equipe titular.

​Artilheiro do Estadual, Gabriel Barbosa terá um novo companheiro de ataque diante do Fla. Segundo o jornal “O Dia”, Bruno Henrique será preservado pelo DM após apresentar risco de lesão muscular. Assim, o Mister tem uma série de opções, mas Pedro e Michael largam na frente. A dupla oferece características distintas ao treinador. O primeiro é o centroavante clássico, e vive grande fase, enquanto o segundo atua pelos lados e tem o mano a mano como ponto forte.

​independentemente do companheiro escolhido, o fato é que Gabriel Barbosa tentará acabar com o “jejum” que já dura três jogos. Bangu, Boavista e Flu: nas partidas que atuou após o retorno do futebol no Rio de Janeiro, o camisa 9 não fez gols. Pelo Flamengo, Gabigol só viveu duas sequências: entre janeiro e fevereiro de 2019 (fez seu primeiro gol em sua sexta partida no time de Abel), e em maio, quando ficou quatro jogos sem marcar - a sua pior marca pelo clube.TODOS DE OLHO NO MISTER