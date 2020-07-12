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Com opções na frente e ‘olho’ em Jorge Jesus, Flamengo busca dar resposta diante do Fluminense

Visitante na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, Rubro-Negro não deve contar com Bruno Henrique no clássico deste domingo, no Maracanã...
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Publicado em 

12 jul 2020 às 11:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a derrota nos pênaltis e o vice da Taça Rio, o Flamengo volta a enfrentar o Fluminense neste domingo a fim de dar uma rápida resposta à torcida e deixar para trás a atuação ruim da última quarta-feira. Para o jogo deste domingo, às 16h no Maracanã, as atenções também estarão voltadas para Jorge Jesus - e seu comportamento -, que deve fazer apenas uma mudança na equipe titular.
​Artilheiro do Estadual, Gabriel Barbosa terá um novo companheiro de ataque diante do Fla. Segundo o jornal “O Dia”, Bruno Henrique será preservado pelo DM após apresentar risco de lesão muscular. Assim, o Mister tem uma série de opções, mas Pedro e Michael largam na frente. A dupla oferece características distintas ao treinador. O primeiro é o centroavante clássico, e vive grande fase, enquanto o segundo atua pelos lados e tem o mano a mano como ponto forte.
​independentemente do companheiro escolhido, o fato é que Gabriel Barbosa tentará acabar com o “jejum” que já dura três jogos. Bangu, Boavista e Flu: nas partidas que atuou após o retorno do futebol no Rio de Janeiro, o camisa 9 não fez gols. Pelo Flamengo, Gabigol só viveu duas sequências: entre janeiro e fevereiro de 2019 (fez seu primeiro gol em sua sexta partida no time de Abel), e em maio, quando ficou quatro jogos sem marcar - a sua pior marca pelo clube.TODOS DE OLHO NO MISTER
O comportamento de Jorge Jesus na beira do gramado também será observado desde o início. O treinador interessa ao Benfica, de Portugal, que insiste em sua contratação, criando um clima de incerteza no Flamengo - apesar do recente contrato assinado pelo Mister até junho de 2021. Oficialmente, a diretoria mantém a confiança em sua permanência e não fala sobre o assunto, uma vez que ainda não chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim nada oficial.

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