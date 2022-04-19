Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com oito garotos da base, Corinthians divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil
futebol

Com oito garotos da base, Corinthians divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

Nove 'titulares' do Timão foram preservados do jogo contra a Portuguesa/RJ, pela ida da terceira fase da competição nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:30

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:30

O técnico Vítor Pereira preservou nove jogadores com presença frequente no time titular do Corinthians e convocou oito garotos das categorias de base para o duelo contra a Portuguesa/RJ, nesta quarta-feira (20), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.O lateral-direito Léo Maná; os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan; os meias Breno Bidon e Matheus Araújo; e os atacantes Felipe Augusto, Giovane e Wesley, foram os escolhidos.
> TABELA - Confira a tabela da Copa do Brasil> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão
Os jogadores têm entre 17 e 19 anos e já vêm ganhando espaço entre os profissionais corintianos, completando treinamentos durante o cotidiano.
Alguns deles tem até mesmo experiências sendo relacionado e entrando em campo, como Giovane, já nas mãos de Vítor Pereira, contra Botafogo e Avaí, pelo Brasileirão, e a dupla Matheus Araújo e Felipe Augusto no ano passado, nas mãos de Vágner Mancini e Sylvinho.
Por sua vez foram preservados os zagueiros João Victor e Raul; o lateral-esquerdo Lucas Piton; os meias Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Willian; e os atacantes Júnior Moraes e Róger Guedes.
Entre os jogadores que são presença constantes no time titular ou costumam entrar com frequência nos jogos, foram relacionados: o goleiro Cássio; os laterais Fagner e Fábio Santos; o zagueiro Gil; os meias Du Queiroz e Giuliano; e os atacantes Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito e Jô.
O duelo contra a Lusa carioca será a estreia do Timão na competição nacional, já que entrou diretamente na fase atual por disputar a Copa Libertadores da América. O time adversário, por sua vez, já passou por CRB e Sampaio Correia.
Ainda que seja do Rio de Janeiro, a Portuguesa levará o seu duelo contra o Corinthians para a cidade de Londrina, no Paraná. Isso porque o estádio Luso-Brasileiro, onde a equipe carioca manda as suas partidas, tem capacidade inferior a 10 mil pessoas, mínimo exigido a partir desta fase da Copa do Brasil.
Houve tentativas do time lusitano em levar o jogo para os estádios Nilton Santos ou São Januário, mas os valores para utilização desses estádios foram inviáveis na parte financeira, segundo o clube.
Com isso, a diretoria da Portuguesa optou por levar o jogo para Londrina a fim de angariar recursos para montar uma equipe competitiva para a disputa da Série D do Brasileirão ainda em 2022.
Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, Léo Mana e Rafael RamosZagueiros: Belezi, Gil, Robert RenanMeias: Breno Bidon, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Matheus Araújo, Roni e XavierAtacantes: Adson, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jô e Wesley
Crédito: GiovaneeRobertRenan(fotoforamrelacionadosparaojogocontraaLusa/RJ(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pele no outono: 5 cuidados essenciais para adotar na estação
No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados