Com oito garotos da base, Corinthians divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

O técnico Vítor Pereira preservou nove jogadores com presença frequente no time titular do Corinthians e convocou oito garotos das categorias de base para o duelo contra a Portuguesa/RJ, nesta quarta-feira (20), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.O lateral-direito Léo Maná; os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan; os meias Breno Bidon e Matheus Araújo; e os atacantes Felipe Augusto, Giovane e Wesley, foram os escolhidos.

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Os jogadores têm entre 17 e 19 anos e já vêm ganhando espaço entre os profissionais corintianos, completando treinamentos durante o cotidiano.

Alguns deles tem até mesmo experiências sendo relacionado e entrando em campo, como Giovane, já nas mãos de Vítor Pereira, contra Botafogo e Avaí, pelo Brasileirão, e a dupla Matheus Araújo e Felipe Augusto no ano passado, nas mãos de Vágner Mancini e Sylvinho.

Por sua vez foram preservados os zagueiros João Victor e Raul; o lateral-esquerdo Lucas Piton; os meias Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Willian; e os atacantes Júnior Moraes e Róger Guedes.

Entre os jogadores que são presença constantes no time titular ou costumam entrar com frequência nos jogos, foram relacionados: o goleiro Cássio; os laterais Fagner e Fábio Santos; o zagueiro Gil; os meias Du Queiroz e Giuliano; e os atacantes Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito e Jô.

O duelo contra a Lusa carioca será a estreia do Timão na competição nacional, já que entrou diretamente na fase atual por disputar a Copa Libertadores da América. O time adversário, por sua vez, já passou por CRB e Sampaio Correia.

Ainda que seja do Rio de Janeiro, a Portuguesa levará o seu duelo contra o Corinthians para a cidade de Londrina, no Paraná. Isso porque o estádio Luso-Brasileiro, onde a equipe carioca manda as suas partidas, tem capacidade inferior a 10 mil pessoas, mínimo exigido a partir desta fase da Copa do Brasil.

Houve tentativas do time lusitano em levar o jogo para os estádios Nilton Santos ou São Januário, mas os valores para utilização desses estádios foram inviáveis na parte financeira, segundo o clube.

Com isso, a diretoria da Portuguesa optou por levar o jogo para Londrina a fim de angariar recursos para montar uma equipe competitiva para a disputa da Série D do Brasileirão ainda em 2022.

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, Léo Mana e Rafael RamosZagueiros: Belezi, Gil, Robert RenanMeias: Breno Bidon, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Matheus Araújo, Roni e XavierAtacantes: Adson, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jô e Wesley