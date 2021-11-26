Com oitavo jogo seguido sem vitória fora de casa, Corinthians iguala o seu último pior jejum como visitante

Ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Ceará na noite desta quinta-feira, no Castelão, em Fortaleza, o Corinthians acumulou o seu oitavo jogo seguido sem vitórias fora de casa neste Brasileirão e acabou igualando uma marca negativa que havia amargado pela última vez na reta final da edição de 2019 da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O Alvinegro não consegue vencer um jogo como visitante desde o dia 28 de agosto, quando bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do primeiro turno do torneio nacional. De lá para cá, em oito duelos longe de seus domínios, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho contabiliza agora cinco derrotas (para Sport, São Paulo, Atlético-MG, Flamengo e Ceará) e três empates (com Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Internacional).

Na última vez em que havia inteirado oito confrontos sem triunfos fora de casa foi no dia 1º de dezembro de 2019, quando foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão daquele ano. E naquela sequência, assim como agora, também sofreu cinco derrotas e somou três empates.

Na série de oito jogos sem vitórias corintianas longe de Itaquera ocorrida dois anos atrás, além de cair diante do Galo, o Timão foi batido por Botafogo, Flamengo, CSA e São Paulo e ainda empatou com Grêmio, Goiás e Palmeiras.Com essa péssima marca negativa igualada, o Corinthians só terá mais uma chance de vencer fora de casa neste Brasileirão. E isso ocorrerá justamente na rodada final da competição, no dia 9 de dezembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Se não ganhar na cidade gaúcha, o time vai completar um turno inteiro sem derrotar nenhum adversário, o que também amargou anteriormente na segunda metade do Campeonato Brasileiro de 2018.

Antes deste confronto no Sul, o Alvinegro fará mais duas partidas em casa: encara o Athletico-PR neste domingo e recebe o Grêmio no dia 5 de dezembro. E se ganhar estes duelos, completará nove vitórias seguidas como mandante. Assim, pode terminar sua campanha com 100% de aproveitamento no segundo turno nos jogos em Itaquera e ao mesmo tempo corre sério risco de fechar esta metade derradeira do Brasileirão sem ganhar nenhuma vez como visitante.

TRÊS MESES SEM VENCER NINGUÉM FORA DE CASA

Com a derrota para o Ceará, o Corinthians também completará mais de três meses sem vencer fora de casa, pois entre o triunfo sobre o Grêmio, em 28 de agosto, e o revés desta quinta há um intervalo de 89 dias. E quando encarar o Juventude em 9 de dezembro, o Timão entrará em campo 103 dias depois da sua última vitória longe do seus domínios. É o abismo de desempenho corintiano dentro e fora de Itaquera, que será colocado à prova novamente.

Confira os resultados dos dois últimos piores jejuns fora de casa do Timão:

Brasileirão de 20195/10/2019 - Grêmio 0 x 0 Corinthians 13/10/2019 - São Paulo 1 x 0 Corinthians 16/10/2019 - Goiás 2 x 2 Corinthians 30/10/2019 - CSA 2 x 1 Corinthians 3/11/2019 - Flamengo 4 x 1 Corinthians9/11/2019 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians24/11/2019 - Botafogo 1 x 0 Corinthians 1/12/2019 - Atlético-MG 2 x 1 Corinthians

Brasileirão de 202112/9/2021 - Atlético-GO 1 x 1 Corinthians2/10/2021 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians9/10/2021 - Sport 1 x 0 Corinthians18/10/2021 - São Paulo 1 x 0 Corinthians24/10/2021 - Internacional 2 x 2 Corinthians10/11/2021 - Atlético-MG 3 x 0 Corinthians17/11/2021 - Flamengo 1 x 0 Corinthians25/11/2021 - Ceará 2 x 1 Corinthians