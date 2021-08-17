Com o Vasco fora do G4 da Série B, Léo Matos admite: 'Precisamos melhorar bastante coisa'

Antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco era apontado, interna e externamente, como um dos favoritos ao acesso e até ao título da competição. Mas estamos à beira da metade do torneio e o máximo que o Cruz-Maltino conseguiu foi dormir uma noite no G4. O lateral-direito Léo Matos admite que o desempenho deveria ser melhor.- Logicamente que estamos muito próximos de conseguir entrar no G4, mas sabemos que precisamos melhorar bastante coisa. Esse próximo confronto vai ser de suma importância para definirmos o que queremos a partir de agora - projetou, citando o duelo desta quarta-feira, contra o Londrina. E emendou: