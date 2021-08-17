Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com o Vasco fora do G4 da Série B, Léo Matos admite: 'Precisamos melhorar bastante coisa'
futebol

Com o Vasco fora do G4 da Série B, Léo Matos admite: 'Precisamos melhorar bastante coisa'

Cruz-Maltino era apontado como um dos favoritos ao título da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, mas ainda não passou uma rodada sequer no G4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 07:30

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco era apontado, interna e externamente, como um dos favoritos ao acesso e até ao título da competição. Mas estamos à beira da metade do torneio e o máximo que o Cruz-Maltino conseguiu foi dormir uma noite no G4. O lateral-direito Léo Matos admite que o desempenho deveria ser melhor.- Logicamente que estamos muito próximos de conseguir entrar no G4, mas sabemos que precisamos melhorar bastante coisa. Esse próximo confronto vai ser de suma importância para definirmos o que queremos a partir de agora - projetou, citando o duelo desta quarta-feira, contra o Londrina. E emendou:
- Já chegamos na metade da competição e precisamos, a partir desse momento, definir nossa posição, que é conquistar o título e ficar dentro do G4. Temos que fincar um pé dentro dele para não termos mais sustos - completou o lateral-direito.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Léo Matos é um dos jogadores que volta ao time após suspensão. Outros atletas estão retornando, mas o Cruz-Maltino também tem desfalques.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados