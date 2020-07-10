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Com o DM quase vazio, Jesualdo tem o máximo de jogadores à disposição desde que assumiu o Santos

Recuperando-se de lesão no joelho, Renyer é o único atleta do Peixe entregue ao Departamento Médico; Suspenso, Jobson também está fora de retorno santista no Paulista...
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Publicado em 

10 jul 2020 às 09:00

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Quando o Campeonato Paulista foi paralisado, no dia 16 de março, o Santos tinha quatro jogadores entregues ao Departamento Médico e mais dois em transição, mas ainda sem totais condições de entrarem em campo. Eram eles, Vladimir, Alison, Renyer, Kaio Jorge, Raniel e Marinho.
Agora, quase quatro meses após a última partida do clube antes do início da quarentena, no dia 14 de março, quando foi derrotado por 2 a 1 diante o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Estadual, a realidade do técnico Jesualdo Ferreira é completamente diferente.

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