Com o DM quase vazio, Jesualdo tem o máximo de jogadores à disposição desde que assumiu o Santos

Quando o Campeonato Paulista foi paralisado, no dia 16 de março, o Santos tinha quatro jogadores entregues ao Departamento Médico e mais dois em transição, mas ainda sem totais condições de entrarem em campo. Eram eles, Vladimir, Alison, Renyer, Kaio Jorge, Raniel e Marinho.

Agora, quase quatro meses após a última partida do clube antes do início da quarentena, no dia 14 de março, quando foi derrotado por 2 a 1 diante o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Estadual, a realidade do técnico Jesualdo Ferreira é completamente diferente.