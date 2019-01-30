Com o brilho extra de Loco Abreu, Capixabão começa nesta quinta-feira

Entra ano, sai ano, e o Capixabão é sempre um dos estaduais mais disputados e imprevisíveis do Brasil. E a edição 2019 não será diferente. A promessa é de bons jogos e muita emoção nos campos do Estado. A bola começa a rolar nesta quinta-feira (31) já com um clássico do Sul: Estrela e Castelo se enfrentam no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, a partir das 20h15. Já no Engenheiro Araripe, em Cariacica, no mesmo horário, Tupy e Desportiva medem forças.

Nilo, do Vitória, Fernando Subtil, da Desportiva, e Loco Abreu, do Rio Branco, são três dos principais jogadores do Capixabão 2019 Crédito: Vitória FC/Desportiva/Rio Branco/Divulgação

Diferentemente dos outros anos, este Campeonato Capixaba começa apenas em fevereiro, ou seja, cerca de um mês depois de outros estaduais.

E o mercado da bola esteve a todo vapor. A principal contratação para o campeonato foi o uruguaio Loco Abreu. O centroavante ex-Botafogo, de 42 anos, agora está em outro Alvinegro: o Rio Branco. Por isso, há muita expectativa em torno do Capa-Preta. Mas os holofotes também estarão voltados para o retorno de jogadores com muita identificação com a torcida, como Edu e Ronicley.

O Rio Branco de Venda Nova também pode ser uma grata surpresa, já que contratou o meia Edinho e manteve boa parte do elenco que chegou à sêmi do Capixabão 2018. O Serra, atual campeão, teve uma boa pré-temporada e também tem tudo para fazer um bom campeonato, assim como o Vitória, que contratou cerca de 10 reforços para se juntarem ao elenco campeão da Copa ES 2018. A Desportiva reformulou praticamente todo o elenco e ainda é uma incógnita.

AS 10 EQUIPES DO CAPIXABÃO

Para facilitar, preparamos uma rápida avaliação dos elencos e os classificamos de acordo com a qualidade dos jogadores, contratações e comissão técnica.

* Briga para não cair

** Avança às quartas de final

*** Candidato ao título

ATLÉTICO ITAPEMIRIM ***

Após duas temporadas de títulos e participações importantes em competições nacionais, o ano de 2019 será uma espécie de recomeço para o Atlético Itapemirim.

Ao contrário de 2018, quando iniciou a temporada com dinheiro em caixa e o calendário cheio, o Atlético tem um ano com muitas dificuldades pela frente.

Com presidente novo (Armando Zanata), com treinador que retorna ao time após quatro anos (Charles de Almeida) e com um elenco completamente renovado (com exceção do lateral esquerdo Marcos Felipe e do volante Pirão), o Alvinegro busca o segundo título capixaba.

Para isso o time se reforçou com jogadores da base do próprio clube e atletas de fora como o meia Keven, o zagueiro Léo Fernandes, o goleiro Philippe e o atacante Leandro Sardinha.

CASTELO *

Convidado de “última hora”, após as desistências do Espírito Santo e do Aracruz, o Castelo é uma das grandes incógnitas deste Capixabão. A equipe recém-promovida à elite manteve uma base do time que foi lanterna do Grupo B da Copa Espírito Santo 2018, mas foi ao mercado e fez várias contratações.

Entre os atletas que chegaram ao clube destacam-se os zagueiros Anderson Tchen-Tchen e Eron, o volante John Kanú, o meia Bombom e o centroavante Willy. Estes se juntam a atletas conhecidos do torcedor, como o meia Juninho, o volante Paulinho Tevez, o goleiro Wendell e o centroavante Wagner.

No comando técnico, Jan Faber recebe a sua primeira oportunidade como técnico de um time profissional e pode surpreender com uma equipe competitiva.

DESPORTIVA **

A Desportiva chega neste Capixabão com uma equipe completamente reformulada em relação à temporada passada. A diretoria trouxe muitos jogadores de outros estados (como Deyverson e Jonathan), complementando o elenco com reconhecidos atletas do futebol local, mas que nunca vestiram a camisa grená (como Matheus Bidick e Leandro Morais), e garotos das categorias de base.

Fabiano Rossato, que foi o técnico da Desportiva no título de 2016, volta ao comando.

Desde o segundo semestre de 2012 a meta grená foi defendida por Felipe. De lá para cá, o goleiro acumulou grandes defesas, títulos e a alcunha de “ídolo”. O atleta, porém, não esteve imune à reformulação do elenco. Para a vaga, Fernando Subtil, ex-Rio Branco e Vitória, foi contratado e já chega como um dos grandes nomes da Tiva neste Estadual.

ESTRELA *

Clube centenário, o Estrela conquistou o seu único Estadual em 2014. De lá para cá, a equipe passou dois anos na Série B. Em 2019, a diretoria trouxe o técnico Orlando da Hora, que dirigiu o Vitória em parte da campanha vitoriosa na Copa Espírito Santo 2018.

Junto do novo treinador chegaram jogadores que participaram do título do Vitória na Copinha do ano passado. Casos do goleiro Allan Camillato, do zagueiro Reinaldo e dos atacantes Gian Lucas e Matheus Costa. Outro que pode surpreender é o meio de campo boliviano Pablo Gallardo, que teve passagens por The Strongest, Aurora e San Jose de Oruro.

REAL NOROESTE **

Após um vice no Capixabão e uma eliminação na primeira fase da Copa Espírito Santo em 2018, o Real Noroeste é uma incógnita neste Estadual. A equipe aposta no técnico Ednaldo Oliveira, Duzinho, que faz o seu primeiro trabalho no ES após passagens por times baianos como Jacobina, Feirense e Portela.

O Real Noroeste possui uma base estruturada e vai apostar num time “caseiro”, composto por atletas sub-20 e formados no clube, como o goleiro Wellington, o lateral Geisandro, e o atacante Waschington; além de manter alguns atletas que disputaram a Copinha em 2018, como o volante Teixeira e o atacante Robert.

Uma das gratas surpresas do futebol capixaba nos últimos anos, o meia Igor Santos foi um dos artilheiros do Capixabão 2018, com seis gols marcados pelo Real Noroeste. Ele segue no time.

RIO BRANCO ***

Maior detentor de títulos no futebol capixaba, o Rio Branco inicia a busca da 38ª estrela de uma forma bem diferente dos anos anteriores. Após voltar à Série A, o time buscou um atleta para lotar as arquibancadas: Loco Abreu, que chega com status de ídolo. Além do centroavante, o elenco tem vários jogadores que “valem o ingresso”, como os meias João Paulo e Ronicley, o goleiro Alan Faria, os volantes Dênis Pedra e Raniere, além dos atacantes Edu Capetinha e Tiquinho, “xodós” da torcida. Fora que a equipe se reforçou com atletas de fora do estado, como os zagueiros Anderson, Fabian e Douglas, e o atacante Danilo Mariotto. Como treinador, outro “forasteiro”: Caco Espinoza, que veio do futebol mineiro e é sobrinho do lendário Valdir Espinoza. O Rio Branco é um forte nome para o título de 2019.

RIO BRANCO VN **

Edinho é o grande nome do time de Venda Nova do Imigrante para o Estadual Crédito: Divulgação

O último Capixabão foi especial para o Rio Branco VN. O clube retornou à elite após 19 anos e conseguiu chegar à semifinal. Buscando repetir a bela campanha da última edição, a equipe de Venda Nova do Imigrante trouxe o técnico Rafael Soriano. Ele acumula trabalhos à frente da Desportiva, Espírito Santos e de clubes do interior do Rio.

Soriano levou jogadores como o goleiro Felipe, os zagueiros David e Rafael Olioza e os volantes Gean Miller e Vinicinho, que já trabalharam com ele. De 2018, destaque para as permanências do goleiro Giovani Peri e do zagueiro Marco Antônio.

Centroavante brigador e artilheiro, Cleyton Gladiador é a grande esperança de gols do Rio Branco de Venda Nova neste Capixabão. Além disso, a chegada do experiente meia Edinho dá confiança para o time polenteiro.

SERRA ***

Em 2018 o Serra encerrou o jejum de 10 anos e voltou a levantar a taça de campeão capixaba. Para lutar pelo bi, trocou o comando técnico da equipe - saiu Charles de Almeida e chegou Cleiton Marcelino - e manteve boa parte da equipe vitoriosa do ano passado.

Seguem na equipe Walter, Marquinhos, Joelson, Emílio, Betinho e Diego Alves, atletas que jogam juntos desde a Série B de 2017. Além disso, o Cobra-Coral se reforçou com as voltas dos atacantes Rael e Lessinho e do volante Caetano, com o ponta Rodrigo Pardal, com o zagueiro Renato e com o lateral Felipe Foca.

Artilheiro do ano em 2018, Rael marcou 12 gols na última temporada e é uma das esperanças de gols do Tricolor. Atual campeão capixaba e semifinalista da Copa Espírito Santo 2018, o Serra pinta como um dos favoritos.

TUPY *

Em 2017 o Tupy bateu na trave e ficou perto de disputar a primeira final de Capixabão. Dois anos depois, o treinador Rodrigo Almeida, que dirige pela primeira vez o clube, terá o desafio de fazer o Tupy surpreender novamente.

O clube apostou na manutenção do elenco de 2018 e vai contar com a mesma base dos últimos anos com o atacante Jean Sá, o lateral Vandinho, os meias Caio Poletti, Lucas Porto e Bruno Paixão, os goleiros Geo Benha e Andrey, e o zagueiro Douglas. Entre os reforços que chegaram estão o zagueiro Renan, os meios de campo Neguette, Rickson, David, Kalu e Brian, e o atacante Diogo.

O “interminável” Lambiru, de 40 anos, é a referência técnica e liderança dentro de campo. Desde 2014 no Índio Canela-Verde, o jogador sabe como poucos o que é vestir a camisa do Tupy.

VITÓRIA ***

Há 13 anos o Vitória não levanta a taça de campeão estadual. Agora o time tem uma nova chance de acabar com o jejum. Para isso, a diretoria trouxe o técnico Cláudio Silveira, com passagens por Jaguaré e futebol asiático.

Além do novo treinador, o Vitória trouxe muitos reforços, entre eles o zagueiro Léo Alves, o lateral Edmar Chazinho, o volante Igor Pimentel o meia Keverson e o atacante Vitinho. Os jogadores se juntam aos remanescentes da Copa ES, entre eles o goleiro Harrison, o zagueiro Léo Breno, o meia Carlos Vitor e o atacante Nilo.

Atual campeão da Copa Espírito Santo, o Vitória chega com moral para a disputa do Capixaba, principalmente por ter mantido a base do time. Na pré-temporada, ganhou confiança ao aplicar duas goleadas por 9 a 0 (sobre GEL e a seleção vilavelhense).