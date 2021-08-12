Com números absurdos pelo Flamengo na Libertadores, Gabigol ironiza: 'Me critiquem mais'

Crédito: Staff Images/Conmebol

Artilheiro da Copa, Gabigol também é o atleta que tem mais participações em gols, finalizações totais e certas na Libertadores. Os dois gols e a assistência diante do Olimpia, na vitória por 4 a 1 nesta quarta, foram mais uma mostra do potencial do camisa 9 do Flamengo, que, ao compartilhar os números, ironizou:

- Me critiquem mais - publicou Gabigol em seu perfil no Twitter.+ Confira o chaveamento e os resultados das quartas de final da Libertadores!Com o resultado em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Copa Libertadores.Gabigol celebrou o resultado e a atuação, mas freou a empolgação no time.

- Muito feliz, divido com os companheiros, família. Dia especial: gols, assistências e vitória, que era o mais importante - afirmou, antes de seguir: