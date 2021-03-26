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Com novos softwares, Botafogo terá Centro de Saúde e Performance no Estádio Nilton Santos

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, revela ao LANCE! projeto de construir estrutura para auxiliar na recuperação física dos jogadores no próprio estádio...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 16:45
Crédito: Divulgação
As lesões e a preparação física têm sido assunto recorrente no Botafogo nos últimos anos. Por isto, a intenção dos dirigentes do clube é modernizar o setor e, consequentemente, melhorar o preparo do clube neste sentido. O Alvinegro planeja inaugurar um Centro de Saúde e Performance dentro do Estádio Nilton Santos ainda em 2021.
+ Durcesio pede apoio para a Botafogo TV e fala sobre Globo e Record no Carioca: 'A diferença é enorme'
A estrutura serviria para auxiliar na recuperação física dos jogadores e também no auxílio de lesões, pancadas etc. O projeto está sendo liderado por Altamiro Bottino, contratado no começo desse ano, que busca novos softwares e equipamentos para criar o espaço no espaço interno do Nilton Santos.
Durcesio Mello, presidente do Botafogo, confirmou esta informação em entrevista exclusiva ao LANCE!. O mandatário afirma que o projeto está caminhando, mas que ainda falta dinheiro para a inauguração, que ele espera que seja ainda na atual temporada.
– Vai ser aqui no Nilton Santos. Está sendo capitaneado pelo Altamiro Bottino (coordenador científico do clube), está andando. Tenho que arrumar o dinheiro ainda (risos). Vamos usar muitos aparelhos da nossa atual academia, mas também usaremos outras coisas que o Bottino acha importante ter. Alguns equipamentos novos, softwares atualizados que vem sendo usados lá fora, é bem complexo. Vai sair do papel, espero inaugurar esse ano - afirmou, ao L!.
O Centro de Saúde e Performance ficaria um "patamar acima" do atual departamento médico do Botafogo em termos de equipamentos e tecnologias envolvidas. Vale ressaltar, contudo, que os funcionários seriam os mesmos: a intenção do clube é modernizar o espaço interno para auxiliar na recuperação e no físico dos jogadores.

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