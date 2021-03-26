Com novos softwares, Botafogo terá Centro de Saúde e Performance no Estádio Nilton Santos

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As lesões e a preparação física têm sido assunto recorrente no Botafogo nos últimos anos. Por isto, a intenção dos dirigentes do clube é modernizar o setor e, consequentemente, melhorar o preparo do clube neste sentido. O Alvinegro planeja inaugurar um Centro de Saúde e Performance dentro do Estádio Nilton Santos ainda em 2021.

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A estrutura serviria para auxiliar na recuperação física dos jogadores e também no auxílio de lesões, pancadas etc. O projeto está sendo liderado por Altamiro Bottino, contratado no começo desse ano, que busca novos softwares e equipamentos para criar o espaço no espaço interno do Nilton Santos.

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, confirmou esta informação em entrevista exclusiva ao LANCE!. O mandatário afirma que o projeto está caminhando, mas que ainda falta dinheiro para a inauguração, que ele espera que seja ainda na atual temporada.

– Vai ser aqui no Nilton Santos. Está sendo capitaneado pelo Altamiro Bottino (coordenador científico do clube), está andando. Tenho que arrumar o dinheiro ainda (risos). Vamos usar muitos aparelhos da nossa atual academia, mas também usaremos outras coisas que o Bottino acha importante ter. Alguns equipamentos novos, softwares atualizados que vem sendo usados lá fora, é bem complexo. Vai sair do papel, espero inaugurar esse ano - afirmou, ao L!.