Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com novo reforço e de olho na estreia do Paulistão, Corinthians faz primeira sessão de treinos do dia
futebol

Com novo reforço e de olho na estreia do Paulistão, Corinthians faz primeira sessão de treinos do dia

Anunciado na tarde de quinta-feira (20), o zagueiro Robson Bambu participou da primeira atividade do dia, organizada pelo técnico do Timão, Sylvinho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 14:51

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:51

Na manhã de sexta-feira (21), o Corinthians deu sequência na preparação para a estreia no Campeonato Paulista, diante da Ferroviária. No CT Joaquim Grava, o elenco realizou a primeira sessão de treinos do dia.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Os atletas participaram do aquecimento e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos simultâneos no gramado. Ele separou o elenco em quatro times: dois jogavam minijogos em campo reduzido e os outros dois participavam de uma atividade de posse de bola e marcação pressão.
Os goleiros permaneceram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos durante todo o período para treinos específicos.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
Terceiro reforço anunciado pelo clube, o zagueiro Robson Bambu participou das atividades sem qualquer tipo de restrição. Sylvinho teve todo o elenco à disposição, exceto o meia Roni, que faz tratamento para se recuperar de dores na coxa direita, e não participou dos jogos-treinos disputados pelo Timão nos últimos dias, e Ruan Oliveira.
No período da tarde, os atletas terão uma atividade tática para a sequência da preparação para a estreia no Paulistão.
O Corinthians faz seu primeiro jogo no estadual diante da Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.
Crédito: RobsonBambumarcandoXaviernotreino(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados