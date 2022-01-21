Com novo reforço e de olho na estreia do Paulistão, Corinthians faz primeira sessão de treinos do dia

Na manhã de sexta-feira (21), o Corinthians deu sequência na preparação para a estreia no Campeonato Paulista, diante da Ferroviária. No CT Joaquim Grava, o elenco realizou a primeira sessão de treinos do dia.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Os atletas participaram do aquecimento e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu dois trabalhos simultâneos no gramado. Ele separou o elenco em quatro times: dois jogavam minijogos em campo reduzido e os outros dois participavam de uma atividade de posse de bola e marcação pressão.

Os goleiros permaneceram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos durante todo o período para treinos específicos.

> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

Terceiro reforço anunciado pelo clube, o zagueiro Robson Bambu participou das atividades sem qualquer tipo de restrição. Sylvinho teve todo o elenco à disposição, exceto o meia Roni, que faz tratamento para se recuperar de dores na coxa direita, e não participou dos jogos-treinos disputados pelo Timão nos últimos dias, e Ruan Oliveira.

No período da tarde, os atletas terão uma atividade tática para a sequência da preparação para a estreia no Paulistão.

O Corinthians faz seu primeiro jogo no estadual diante da Ferroviária, terça-feira (25), às 21h, na Neo Química Arena.