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Com novo desfalque, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Resende

Duelo será realizado às 16h deste domingo de Carnaval, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca
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Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 11:28
Depois de ver uma imponente vitória contra o Botafogo, a torcida do Flamengo já sabe quem serão os representantes do clube para a partida das 16h deste domingo de Carnaval, entre Rubro-Negro e Resende, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A lista de relacionados foi divulgada nesta manhã.
Já era esperado que Thiago Maia, Gustavo Henrique seguissem fora da relação, sendo que o primeiro ainda não tem o corte profundo na perna 100% cicatrizado e o segundo, ainda sente dores no joelho e nem sequer treina com o grupo. Rodrigo Caio, por sua vez, permanece no DM e também é baixa.
Além deles, o técnico Paulo Sousa teve uma nova baixa para o duelo. Isso porque o lateral Isla se apresentou com quadro viral e, assim, foi vetado pelo Departamento Médico do clube.
> Veja a tabela do Cariocão
Neste momento, o Flamengo soma 19 pontos no Estadual. Os ingressos para o jogo deste domingo custam de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).
Crédito: FlamengodePauloSousavoltaaoEstádioNiltonSantos(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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