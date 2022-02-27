Com novo desfalque, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Resende

Depois de ver uma imponente vitória contra o Botafogo, a torcida do Flamengo já sabe quem serão os representantes do clube para a partida das 16h deste domingo de Carnaval, entre Rubro-Negro e Resende, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A lista de relacionados foi divulgada nesta manhã.

Já era esperado que Thiago Maia, Gustavo Henrique seguissem fora da relação, sendo que o primeiro ainda não tem o corte profundo na perna 100% cicatrizado e o segundo, ainda sente dores no joelho e nem sequer treina com o grupo. Rodrigo Caio, por sua vez, permanece no DM e também é baixa.

Além deles, o técnico Paulo Sousa teve uma nova baixa para o duelo. Isso porque o lateral Isla se apresentou com quadro viral e, assim, foi vetado pelo Departamento Médico do clube.

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Neste momento, o Flamengo soma 19 pontos no Estadual. Os ingressos para o jogo deste domingo custam de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).