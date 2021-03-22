Com novidades em campo, Mancini comanda coletivo no Corinthians

Após a reapresentação no último domingo (21), o elenco do Corinthians, que havia ganho dois dias de folga, entre sexta-feira (19) e sábado (20), voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (22), com coletivo comandado pelo técnico Vagner Mancini, no CT Joaquim Grava.
Recuperados de lesão, os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que já haviam treinado com o restante do elenco na última atividade, trabalharam com bola pela primeira vez desde o retorno a agenda normal.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAmbos os atletas perderam as quatro últimas partidas do Timão, contra Palmeiras, Ponte Preta e São Caetano, pelo Campeonato Paulista, e Salgueiro, pela Copa do Brasil. Mosquito cuidava de dores no joelho, enquanto Natel tratava um trauma na perna.
Agora, o Departamento Médico corintiano conta com Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesões no ligamento do joelho, e Léo Santos, com um problema no adutor. Após viver um surto de Covid-19 em março, que atingiu 15 jogadores, além de outros funcionários, o último atleta em isolamento, Roni, voltou a treinar nesta segunda-feira (22).
Além do coletivo, Mancini também promoveu um trabalho de finalização e passes. O elenco corintiano retornará aos treinamentos na manhã desta terça-feira (23), ainda sem data para o próximo compromisso, já que o Campeonato Paulista está paralisado até o dia 30 de março, por conta da fase emergencial que o Estado de São Paulo está vivendo, por conta do avanço de casos do novo coronavírus.