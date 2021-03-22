Com novidades em campo, Mancini comanda coletivo no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após a reapresentação no último domingo (21), o elenco do Corinthians, que havia ganho dois dias de folga, entre sexta-feira (19) e sábado (20), voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (22), com coletivo comandado pelo técnico Vagner Mancini, no CT Joaquim Grava.

Recuperados de lesão, os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que já haviam treinado com o restante do elenco na última atividade, trabalharam com bola pela primeira vez desde o retorno a agenda normal.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAmbos os atletas perderam as quatro últimas partidas do Timão, contra Palmeiras, Ponte Preta e São Caetano, pelo Campeonato Paulista, e Salgueiro, pela Copa do Brasil. Mosquito cuidava de dores no joelho, enquanto Natel tratava um trauma na perna.

Agora, o Departamento Médico corintiano conta com Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesões no ligamento do joelho, e Léo Santos, com um problema no adutor. Após viver um surto de Covid-19 em março, que atingiu 15 jogadores, além de outros funcionários, o último atleta em isolamento, Roni, voltou a treinar nesta segunda-feira (22).