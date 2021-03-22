Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com novidades em campo, Mancini comanda coletivo no Corinthians

Atividade contou com Mosquito e Léo Natel treinando com bola pela primeira vez após se recuperarem de lesão...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 13:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após a reapresentação no último domingo (21), o elenco do Corinthians, que havia ganho dois dias de folga, entre sexta-feira (19) e sábado (20), voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (22), com coletivo comandado pelo técnico Vagner Mancini, no CT Joaquim Grava.
Recuperados de lesão, os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que já haviam treinado com o restante do elenco na última atividade, trabalharam com bola pela primeira vez desde o retorno a agenda normal.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAmbos os atletas perderam as quatro últimas partidas do Timão, contra Palmeiras, Ponte Preta e São Caetano, pelo Campeonato Paulista, e Salgueiro, pela Copa do Brasil. Mosquito cuidava de dores no joelho, enquanto Natel tratava um trauma na perna.
Agora, o Departamento Médico corintiano conta com Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesões no ligamento do joelho, e Léo Santos, com um problema no adutor. Após viver um surto de Covid-19 em março, que atingiu 15 jogadores, além de outros funcionários, o último atleta em isolamento, Roni, voltou a treinar nesta segunda-feira (22).
Além do coletivo, Mancini também promoveu um trabalho de finalização e passes. O elenco corintiano retornará aos treinamentos na manhã desta terça-feira (23), ainda sem data para o próximo compromisso, já que o Campeonato Paulista está paralisado até o dia 30 de março, por conta da fase emergencial que o Estado de São Paulo está vivendo, por conta do avanço de casos do novo coronavírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados