Com novidades e recorde, Fluminense está escalado para estreia contra o River; veja o time

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está escalado para a estreia na Libertadores, às 19h, no Maracanã, contra o River Plate (ARG). O técnico Roger Machado definiu os titulares com uma novidade referente à equipe que venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0, no último fim de semana. Luiz Henrique retorna e Wellington inicia no banco de reservas.

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Portanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.

Com esse time, dois recordes foram quebrados: Nenê, de 37 anos, e Kayky, de 17, serão os jogadores mais velho e o mais jovem, respectivamente, a defender o clube na história da Libertadores. O meia supera Felipe, que atuou em 2013 aos 35 anos, oito meses e 20 dias, enquanto o atacante é mais jovem que Alan, que participou da Libertadores de 2008 com 18 anos, dez meses e 11 dias.

Já o River Plate irá a campo com: Franco Armani; Montiel, Paulo Diaz, Martinez, Angileri; De La Cruz, Enzo Perez, Casco, Palavecino; Julian Alvarez e Rafael Borré.

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Vale lembrar que Raúl Bobadilla não fica disponível para a partida por não ter sido inscrito a tempo. Ele saiu no BID antes do horário limite, mas a documentação não chegou à Conmebol. Por isso, ele pode atuar apenas na próxima rodada. David Braz é o outro reforço como desfalque, ainda se recuperando de Covid-19.