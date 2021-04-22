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Com novidades e recorde, Fluminense está escalado para estreia contra o River; veja o time

Roger Machado optou por tirar Wellington e voltar com Luiz Henrique para a equipe titular na estreia da Libertadores...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:01
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está escalado para a estreia na Libertadores, às 19h, no Maracanã, contra o River Plate (ARG). O técnico Roger Machado definiu os titulares com uma novidade referente à equipe que venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0, no último fim de semana. Luiz Henrique retorna e Wellington inicia no banco de reservas.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
Portanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Kayky e Fred.
Com esse time, dois recordes foram quebrados: Nenê, de 37 anos, e Kayky, de 17, serão os jogadores mais velho e o mais jovem, respectivamente, a defender o clube na história da Libertadores. O meia supera Felipe, que atuou em 2013 aos 35 anos, oito meses e 20 dias, enquanto o atacante é mais jovem que Alan, que participou da Libertadores de 2008 com 18 anos, dez meses e 11 dias.
Já o River Plate irá a campo com: Franco Armani; Montiel, Paulo Diaz, Martinez, Angileri; De La Cruz, Enzo Perez, Casco, Palavecino; Julian Alvarez e Rafael Borré.
Veja a tabela da Libertadores
Vale lembrar que Raúl Bobadilla não fica disponível para a partida por não ter sido inscrito a tempo. Ele saiu no BID antes do horário limite, mas a documentação não chegou à Conmebol. Por isso, ele pode atuar apenas na próxima rodada. David Braz é o outro reforço como desfalque, ainda se recuperando de Covid-19.
Matheus Ferraz está em transição para retornar os treinos com o grupo e John Kennedy foi isolado por sintomas de gripe. Paulo Henrique Ganso fica fora por opção técnica.

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