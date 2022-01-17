Com novidade no CT, Flamengo se reapresenta e tem a volta de lateral

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, mais precisamente com treino iniciado às 8h, no Ninho do Urubu. A segunda semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa contou com uma novidade: a volta da necessidade do ponto biométrico para controlar o horário dos atletas. E, por falar em novidade, Matheuzinho se reapresentou ao CT para recuperar o tempo perdido nesta pré-temporada, uma vez que o lateral-direito estava em quarentena após ter testado positivo para Covid-19 e sido desfalque desde a reapresentação do último dia 10. Ele treinou uma parte com o grupo de Paulo Sousa e outra com o de Fábio Matias, que jogará as rodadas iniciais do Carioca.