Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com novidade no CT, Flamengo se reapresenta e tem a volta de lateral

Grupo de Paulo Sousa também treinará à tarde no Ninho do Urubu, que novamente conta com o ponto biométrico para controlar o horário dos atletas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 10:27

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 10:27

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, mais precisamente com treino iniciado às 8h, no Ninho do Urubu. A segunda semana de trabalhos sob o comando de Paulo Sousa contou com uma novidade: a volta da necessidade do ponto biométrico para controlar o horário dos atletas. E, por falar em novidade, Matheuzinho se reapresentou ao CT para recuperar o tempo perdido nesta pré-temporada, uma vez que o lateral-direito estava em quarentena após ter testado positivo para Covid-19 e sido desfalque desde a reapresentação do último dia 10. Ele treinou uma parte com o grupo de Paulo Sousa e outra com o de Fábio Matias, que jogará as rodadas iniciais do Carioca.
O elenco do Flamengo realizou treino tático nesta manhã, logo após uma aquecimento intenso com o preparador físico espanhol Antonio Gómez. O grupo de Paulo Sousa ainda treinará às 15h desta segunda, ou seja, atividade integral com direito a almoço obrigatório no refeitório do Ninho. > Confira a tabela do Cariocão-2022
O grupo treinado pelo técnico Fabio Matias também treinou nesta manhã. Na quinta à tarde, haverá um jogo-treino da garotada contra o Boavista. Em tempo: a estreia no Estadual será diante da Portuguesa, no dia 26, no Estádio Luso-Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados