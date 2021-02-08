  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com nove reforços, time feminino do Cruzeiro quer voos mais altos na temporada 2021
As Cabulosas ganharam mais jogadoras e querem melhorar o desempenho nas competições do clube este ano...
LanceNet

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:06

Crédito: Marcelo Frigério, o Tchelo, segue no comando das Cabulosas para o ano de 2021-(Igor Sales/Cruzeiro
Sob seu comando o time cruzeirense garantiu a continuidade na elite do futebol feminino nacional em 2020. E agora, com a base do time do ano passado e nove reforços, o técnico Tchelo terá a responsabilidade de conduzir o Cruzeiro nos desafios desta temporada. A montagem da equipe já foi finalizada e, além de atletas experientes e jovens talentos, as Cabulosas contarão também com três estrangeiras. O elenco tem previsão de se apresentar no dia 13 de fevereiro para o início das atividades.
O clima no grupo, que agora está de férias, é de muita expectativa para o recomeço dos trabalhos. -A equipe está muito motivada e entusiasmada para começar a nova temporada. Foi muito importante manter uma base, que já está adaptada à maneira da gente trabalhar, e agora é só dar uma sequência. Acho que as jogadoras que estão chegando fortalecem esta base, reforçam, e a gente ganha mais opções também no banco. Das estrangeiras que estão chegando eu já trabalhei com a Lucero, o que vai ajudar bastante. E também já trabalhei com jogadoras colombianas antes, então eu imagino que não teremos problemas. E a Zuniga é uma menina jovem, que vem dos Estados Unidos, que é um outro futebol, mas eu acredito que ela vai se adaptar e as coisas vão fluir bem-analisou Marcelo Frigerio, o Tchelo.
CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO DA SÉRIE A EM NOSSA TABELA -Este ano com certeza será um campeonato mais difícil que o do ano passado. Então os desafios são a manutenção na primeira divisão e lutar para buscar uma classificação. Acredito que será um pouco mais difícil ainda pelo nível do campeonato, pelos times que caíram e os que estão chegando. Vai ser uma competição em que cada jogo é uma final- concluiu.
A tabela básica do Campeonato Brasileiro Feminino A1, primeiro torneio que as cruzeirenses vão disputar, foi divulgada pela CBF. A competição será disputada por 16 clubes e tem início previsto para 28 de março, com a estreia do Cruzeiro diante do Real Brasília. Time feminino do Cruzeiro em 2021​O Cruzeiro completou nove contratações nesta temporada, entre elas duas colombianas e uma americana. Entre os reforços estão a lateral esquerda Rebeca, as meio-campistas Stephanie Zuniga (EUA) e Mayara Vaz, a zagueira Jéssica Romero (COL), a goleira Carol Aquino, as volantes Lucero Robayo (COL) e Carol Shimo e as atacantes Pâmela e Marília.
E o clube confirmou a continuidade de 15 atletas: a goleira Mary Camilo, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos. A goleira Dafiny, revelada nas categorias de base da Raposa, também vai integrar o grupo.

Tópicos Relacionados

cruzeiro
