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Com nove meses de salário a receber, Victor Rangel tenta acerto amigável com Botafogo, mas não tem resposta

Atacante, que atuou no Alvinegro em 2019, já tentou três contatos oficiais com membros do clube, mas não obteve retorno; jogador não pensa em entrar na Justiça por ora...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:31

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo acumula problemas por gestões do passado. Apesar de estar em dia com o elenco da atual temporada, o Alvinegro ainda tem dívidas pendentes com os jogadores que defenderem o clube no ano passado. Este é o caso de Victor Rangel, contratado no decorrer de 2019, que não recebeu todos os salários e busca uma posição do Glorioso.
Ao todo, o atacante, atualmente no Santa Cruz, precisa receber - entre férias e 13º - um montante que equivale a nove meses de salários. Victor Rangel tentou falar com representantes do Botafogo em três oportunidades, mas nunca obteve uma resposta concreta.
O atacante, contudo, não pensa em colocar o caso na Justiça. Por ora. Por entender o momento complicado do clube, quer buscar um acordo amigável com a atual diretoria antes de tentar qualquer ação em instâncias maiores. O desejo de Victor é sentar, conversar e chegar um denominador comum para receber o valor.
Durante o tempo que defendeu o clube carioca, Victor Rangel viu de perto as dificuldades financeiras do Botafogo. No ano passado, vale lembrar, os jogadores do Alvinegro ficaram sem dar entrevistas coletivas e participar de campanhas de marketing por conta dos salários atrasados.
Em 2020, os jogadores e funcionários também conviveram com vencimentos atrasados. O clube, porém, conta atualmente com a ajuda do Sindeclubes, parceira do Alvinegro para desbloquear verbas de televisão e/ou patrocínios que estão penhoradas ou congeladas para assim, consequentemente, serem depositadas aos colaboradores.

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