Com nove atletas da base, Corinthians segue preparação para estreia na Libertadores

Após um dia de folga, o Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (30), dando prosseguimento na preparação para a estreia no Grupo E da Libertadores, terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na semifinal contra o São Paulo, no último domingo (27), fizeram um trabalho específico com o preparador físico António Ascensão.

Após o aquecimento, o restante do elenco participou de um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido, organizado por Vítor Pereira. Depois, o técnico português preparou uma atividade de passes e finalizações.

Na última parte do treinamento, o treinador promoveu um enfrentamento em campo reduzido.

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Sem boa parte do elenco principal, Vítor Pereira teve que usar jogadores da base no treino, como vem fazendo desde a sua chegada. Na atividade desta quarta-feira, nove Crias do Terrão participaram das atividades.

O lateral-direito Léo Mana (2004); o lateral-esquerdo Reginaldo (2001), o zagueiro Alemão (2002), os meio-campistas Biro (2004), Breno Bidon (2005), Matheus Araújo (2002) e Vitor (2002); além dos atacantes Felipe Augusto (2004) e Giovane (2003).

Na quinta-feira (31), novamente pela manhã, o Timão retorna ao CT para a sequência da preparação para a estreia na Libertadores.