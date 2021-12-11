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Com negativa de Juninho, Vasco chega a um mês sem diretor de futebol

Ídolo do Cruz-Maltino segue na França, apesar de estar deixando o Lyon. Alexandre Barros, Eduardo Freeland e Alexandre Mattos foram outros profissionais sondados para o cargo...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 14:43

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:43

No último dia 11 de novembro, a reformulação do Vasco começou com as saídas de Fernando Diniz e Alexandre Pássaro. O técnico foi substituído por Zé Ricardo, mas o cargo de diretor executivo de futebol faz um mês vago neste sábado. Quem mais recentemente disse "não" foi o ídolo Juninho.O ex-meia, que está de saída do Lyon, alega não poder deixar a França no momento. O "Atenção, Vascaínos" publicou originalmente. Mas o Reizinho não foi o alvo prioritário para a função batizada, ainda na campanha, de CEO.
O presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, buscou Eduardo Freeland, do Botafogo; Anderson Barros, do Palmeiras; e Alexandre Mattos, que já estava retornando ao Cruzeiro à época da sondagem.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Enquanto o posto principal do departamento de futebol segue vago, o Vasco acertou com Carlos Brazil. Gerente de base que foi do Cruz-Maltino e estava no Corinthians, voltou a São Januário para ser gerente geral na categoria principal.
Crédito: JuninhoestádeixandooLyon,masnãovaivoltaraoVasco(Foto:ROMAINLAFABREGUE/AFP

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