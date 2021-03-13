Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Natan, Flamengo divulga lista de relacionados para o Fla-Flu; veja

Sob o comando de Maurício Souza, o Rubro-Negro enfrentará o Fluminense neste domingo, às 18h, no Maracanã...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 13:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo já sabe com quem contará para o primeiro clássico da temporada, a ocorrer neste domingo, contra o Fluminense, às 18h, no Maracanã e pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Maurício Souza convocou Natan, que está em negociação com o Red Bull Bragantino, para lista de relacionados.
Além do zagueiro, capitão do time, outro destaque da relação é Yuri, titular na estreia e de volta após se recuperar de uma lesão, que o fez ser desfalque na rodada passada. Já Hugo Souza e Vitinho, apesar de terem antecipado a volta aos treinos, não irão para o clássico.O Flamengo está com 100% de aproveitamento no Estadual, com duas vitórias em dois jogos. O Fla-Flu 431, que passa a ser numerado após ação conjunta entre os clubes, será o último jogo em que a molecada do Fla estará em ação.
+ Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Isso porque, o grupo principal retornará às atividades nesta segunda (15), já com Rogério Ceni no comando, findando as férias após a temporada passada.
CONFIRA OS RELACIONADOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados