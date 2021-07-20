Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com multa milionária, goleiro do sub-20 renova contrato com o Corinthians

Kauê Camargo estendeu o seu vínculo com o Timão até junho de 2024. O contrato anterior se encerraria em junho de 2022...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 19:33
Crédito: Arquivo Pessoal
Destaque da base do Corinthians, o goleiro Kauê Camargo renovou o seu contrato com o clube, que ia até junho de 2022 e agora terá duração até junho de 2024. Além disso, o novo vínculo aponta uma multa rescisória de 20 milhões de euros (R$ 123,1 mi).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContratado em 2019, para integrar o elenco sub-20, Kauê se destacou pelo sub-17, sendo, inclusive, convocado à Seleção Brasileira de base.
Nesta temporada, o arqueiro também foi promovido ao time sub-20, tendo sido relacionado em compromissos pelo Brasileirão da categoria, mas ficando apenas no banco de reservas.
Atualmente, o elenco profissional do Timão conta com três goleiros oriundos da base, que ocupam a reserva de Cássio, são eles: Caíque França, Guilherme e Matheus Donelli.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados