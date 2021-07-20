Com multa milionária, goleiro do sub-20 renova contrato com o Corinthians

Crédito: Arquivo Pessoal

Destaque da base do Corinthians, o goleiro Kauê Camargo renovou o seu contrato com o clube, que ia até junho de 2022 e agora terá duração até junho de 2024. Além disso, o novo vínculo aponta uma multa rescisória de 20 milhões de euros (R$ 123,1 mi).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContratado em 2019, para integrar o elenco sub-20, Kauê se destacou pelo sub-17, sendo, inclusive, convocado à Seleção Brasileira de base.

Nesta temporada, o arqueiro também foi promovido ao time sub-20, tendo sido relacionado em compromissos pelo Brasileirão da categoria, mas ficando apenas no banco de reservas.