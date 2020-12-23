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futebol

Com multa de R$ 443 milhões, Yuri César renova com o Flamengo até 2025

Meia-atacante está emprestado ao Fortaleza até o fim desta edição do Brasileiro (fevereiro). Clube cearense possui uma cláusula de vitrine caso ele seja vendido enquanto está cedido...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 17:56
Crédito: Reprodução/Instagram
Como não pode enfrentar o Flamengo neste sábado, por força contratual, Yuri César, emprestado ao Fortaleza, já está no Rio de Janeiro para aproveitar o Natal com a família. E também estender o vínculo com o Rubro-Negro, que, agora, passa a ser até dezembro de 2025, com multa rescisória de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 443 milhões, na cotação atual).Aos 24 anos, Yuri possuía contrato com o Flamengo até 2024 e, com o novo acordo, receberá um aumento salarial. A informação inicial a respeito da renovação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande - e confirmada pelo LANCE!.
A nossa reportagem apurou que Yuri César possui uma cláusula de vitrine no contrato de empréstimo junto ao Fortaleza, que ficaria com 10% do valor de uma eventual venda de Yuri até o período em que estiver cedido - ou seja, até fevereiro de 2021.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Até aqui, foram 34 jogos e cinco gols de Yuri César pelo Fortaleza, onde inclusive foi treinado por Rogério Ceni, que conta com ele a partir de março do ano que vem no Ninho do Urubu. O Flamengo já rejeitou propostas do exterior pelo promissor meia-atacante de 20 anos.

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