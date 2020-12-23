Com multa de R$ 443 milhões, Yuri César renova com o Flamengo até 2025

Crédito: Reprodução/Instagram

Como não pode enfrentar o Flamengo neste sábado, por força contratual, Yuri César, emprestado ao Fortaleza, já está no Rio de Janeiro para aproveitar o Natal com a família. E também estender o vínculo com o Rubro-Negro, que, agora, passa a ser até dezembro de 2025, com multa rescisória de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 443 milhões, na cotação atual).Aos 24 anos, Yuri possuía contrato com o Flamengo até 2024 e, com o novo acordo, receberá um aumento salarial. A informação inicial a respeito da renovação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande - e confirmada pelo LANCE!.

A nossa reportagem apurou que Yuri César possui uma cláusula de vitrine no contrato de empréstimo junto ao Fortaleza, que ficaria com 10% do valor de uma eventual venda de Yuri até o período em que estiver cedido - ou seja, até fevereiro de 2021.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro