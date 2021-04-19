Com multa de R$ 334 milhões, Luis Fernando assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

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O Fluminense segue o projeto de assegurar contratos longos com os atletas criados no clube. Nesta segunda-feira foi a vez do volante Luis Fernando, de 16 anos, assinar o primeiro vínculo profissional com o Tricolor. O compromisso foi firmado até o fim de 2025 e tem multa rescisória chegando aos 50 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões na cotação atual).

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A legislação da Fifa permite que jovens abaixo dos 18 anos assinem por, no máximo, três anos. Mesmo assim, o Fluminense fez com Luis Fernando o mesmo que já havia realizado com o meia Arthur e o lateral-esquerdo Jefté. A CBF permite contratos maiores. Entenda a situação aqui.

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