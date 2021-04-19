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Com multa de R$ 334 milhões, Luis Fernando assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

Volante criado em Xerém tem 16 anos, está no Tricolor desde os 13 e assina o novo vínculo até o fim de 2025...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:17
Crédito: Divulgação
O Fluminense segue o projeto de assegurar contratos longos com os atletas criados no clube. Nesta segunda-feira foi a vez do volante Luis Fernando, de 16 anos, assinar o primeiro vínculo profissional com o Tricolor. O compromisso foi firmado até o fim de 2025 e tem multa rescisória chegando aos 50 milhões de euros (cerca de R$ 334 milhões na cotação atual).
> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição
A legislação da Fifa permite que jovens abaixo dos 18 anos assinem por, no máximo, três anos. Mesmo assim, o Fluminense fez com Luis Fernando o mesmo que já havia realizado com o meia Arthur e o lateral-esquerdo Jefté. A CBF permite contratos maiores. Entenda a situação aqui.
Veja a tabela completa da Libertadores
- Quando conquistamos algo muito importante em nossas vidas, sempre lembramos do passado. Sabemos que foi difícil chegar onde nós chegamos e será mais difícil chegar onde queremos. Estou muito feliz por mais uma conquista. Hoje assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense, aos meus 16 anos. O clube que abriu as portas quando eu tinha 13 anos! Primeiramente agradecer a Deus, minha família, a TINMO e a todos que torcem por mim!! O trabalho não para - afirmou o jovem.

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