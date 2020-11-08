Com muitos desfalques, Botafogo precisa superar o Bahia para se afastar da zona de rebaixamento

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, o Bahia recebe o Botafogo, às 18h15, na Fonte Nova, em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto a mais que o Coritiba, primeiro time da zona de rebaixamento, o Alvinegro precisa garantir a vitória para respirar na competição.

Historicamente, Bahia x Botafogo é um confronto muito equilibrado. No total as equipes já se enfrentaram em 51 oportunidades, com os cariocas tendo leve vantagem: são 19 vitórias do Botafogo, 17 empates e 15 vitórias do Bahia, com os mesmos 57 gols marcados para cada lado.

O Bahia inicia a rodada na décima quinta colocação, com 19 pontos. O time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de vitória por 4 a 0 diante do Melgar, pela Copa Sul-Americana. Na última rodada do Brasileirão, a equipe baiana perdeu por 3 a 1 para Santos. Por outro lado, o Botafogo é o décimo quarto colocado, com 20, e vem de eliminação na Copa do Brasil contra o Cuiabá. Apenas um ponto separa as duas equipes.

Enquanto Ramón Díaz não estreia como novo técnico do Botafogo, Flávio Tênius comandará a equipe mais uma vez diante do Bahia. O interino terá problemas para conseguir escalar o Glorioso, que está recheado de desfalques.

O Botafogo viajou para Salvador com ao todo dez desfalques em seu elenco. São eles: Honda, Rhuan e Pedro Raul (Poupados); Gatito Fernández, Lecaros, Marcinho e Lucas Barros (Lesionados); Diego Cavalieri e Warley (Covid-19); Iván Angulo (suspenso) . Como Gatito já estava fora por lesão e Cavalieri testou positivo para Covid-19 na última sexta, Saulo deve ganhar a posição como goleiro da equipe titular.