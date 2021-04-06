Com mudanças na defesa e no ataque, Fluminense está escalado para enfrentar o Macaé; confira

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Pela primeira vez com todos os titulares à disposição, o técnico Roger Machado terá mudanças na escalação do Fluminense para o confronto com o Macaé, nesta noite, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h35. O zagueiro Luccas Claro fará sua estreia na temporada e entra na vaga antes ocupada por Frazan. Já na frente, Lucca, bastante criticado, foi sacado pelo jovem Kayky, que terá a primeira oportunidade como titular nos profissionais.

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Portanto, o Flu irá à campo com: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Vale lembrar que os meias Michel Araújo e Miguel estão fora até do banco por opção técnica, assim como Yuri, Samuel e Fernando Pacheco, algo que já havia acontecido nos últimos jogos. O lateral-direito Samuel Xavier, reforço para a temporada, é outra novidade e começa na reserva.

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No departamento médico estão Matheus Ferraz (tratamento no joelho direito), Reginaldo (dores na coxa direita), Pedro Rangel (incômodo no ombro esquerdo) e Luan Freitas (se recupera de cirurgia). Muriel já retornou aos treinos, mas fez poucas atividades antes da partida.