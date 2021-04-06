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futebol

Com mudanças na defesa e no ataque, Fluminense está escalado para enfrentar o Macaé; confira

Luccas Claro faz a estreia na temporada e o jovem Kayky terá a primeira oportunidade como titular na vaga de Lucca...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 20:39

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 20:39
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Pela primeira vez com todos os titulares à disposição, o técnico Roger Machado terá mudanças na escalação do Fluminense para o confronto com o Macaé, nesta noite, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h35. O zagueiro Luccas Claro fará sua estreia na temporada e entra na vaga antes ocupada por Frazan. Já na frente, Lucca, bastante criticado, foi sacado pelo jovem Kayky, que terá a primeira oportunidade como titular nos profissionais.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Portanto, o Flu irá à campo com: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Kayky.
Vale lembrar que os meias Michel Araújo e Miguel estão fora até do banco por opção técnica, assim como Yuri, Samuel e Fernando Pacheco, algo que já havia acontecido nos últimos jogos. O lateral-direito Samuel Xavier, reforço para a temporada, é outra novidade e começa na reserva.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
No departamento médico estão Matheus Ferraz (tratamento no joelho direito), Reginaldo (dores na coxa direita), Pedro Rangel (incômodo no ombro esquerdo) e Luan Freitas (se recupera de cirurgia). Muriel já retornou aos treinos, mas fez poucas atividades antes da partida.
Válida pela 8ª rodada da Taça Guanabara, a partida terá início às 21h35 (de Brasília), em Volta Redonda. Você pode acompanhar tudo sobre o duelo no Tempo Real do LANCE!.

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