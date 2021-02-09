Com mudanças, Internacional está definido para encarar o Sport

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional está pronto para encarar o Sport. No treino realizado no CT Parque Gigante, o comandante Abel Braga ajustou os últimos detalhes da equipe.

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A principal novidade é a volta de Caio Vidal. O jovem ficou com o lugar de Marcos Guilherme, que não agradou diante do Athletico.

As outras mudanças acontecem no meio-campo e lateral. Suspenso, Lindoso deixa o seu espaço para Rodrigo Dourado. Moisés, também suspenso pelo terceiro amarelo, cede lugar a Uendel.