Com mudanças, Internacional está definido para encarar o Sport

O Internacional está pronto para encarar o Sport. No treino realizado no CT Parque Gigante, o comandante Abel Braga ajustou os últimos detalhes da equipe.
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A principal novidade é a volta de Caio Vidal. O jovem ficou com o lugar de Marcos Guilherme, que não agradou diante do Athletico.
As outras mudanças acontecem no meio-campo e lateral. Suspenso, Lindoso deixa o seu espaço para Rodrigo Dourado. Moisés, também suspenso pelo terceiro amarelo, cede lugar a Uendel.
Confira abaixo a provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.