Com mudanças, Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentam pela quarta vez na temporada

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Pela quarta vez na temporada, Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentam. Neste domingo, o duelo acontece no Maracanã, às 16h, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileiro. Nos últimos cinco encontro entre as equipes, desde 2020, o Tricolor só venceu um deles, pela Copa do Brasil. No entanto, ambos os elencos sofreram mudanças desde o último encontro.

+ Onde joga, idade e até quando: veja quais são os tempos de contrato do elenco do FluminenseNo início das campanhas de 2021, Flu e Bragantino se enfrentaram em sequência: em 11 dias, foram três jogos, dois pela terceira fase da Copa do Brasil e uma pela 3ª rodada do Brasileiro. Na competição eliminatória, o Tricolor levou a melhor no jogo de ida por 2 a 0 e abriu a boa vantagem que garantiu a classificação, mesmo com a derrota por 2 a 1 na volta, em Bragança Paulista. Pelos pontos corridos, logo após a eliminação do time paulista, as equipes terminaram empatando por 2 a 2. Até agora, o Red Bull faz boa campanha fora de casa no campeonato, sendo o segundo melhor visitante com apenas uma derrota, além de seis vitórias e três empates. Já o Fluminense tem deixado a desejar no Maracanã, e é o oitavo melhor mandante somando quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNo entanto, apenas os números não traduzem o que esperar desta partida. Na época dos duelos, em junho, os clubes ainda não tinham sofrido baixas no elenco. Três meses depois, o Fluminense perdeu os meias Nene, para o Vasco, e Miguel, que assinou justamente com o Bragantino nesta semana após rescindir o contrato com Laranjeiras. No caso do camisa 77, que foi para o rival, ele se destacou nos duelos anteriores.Por outro lado, algumas mudanças no time carioca foram no sentido contrário. No mesmo período, o time foi reforçado por Nonato e Jhon Arias, além de ter passado por uma mudança de comando, agora nas mãos de Marcão, que entrou no lugar de Roger Machado e, desde que assumiu, ainda não perdeu no Brasileiro.

+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a listaNo caso da equipe de Bragança Paulista, também houve uma saída importante. Claudinho, destaque da equipe, assinou com o russo Zenit em agosto. Além disso, o time não planeja entrar com força total. Isso porque a equipe de Maurício Barbieri terá o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana na próxima quinta-feira. Na ida, no Brasil, o Bragantino abriu boa vantagem de 2 a 0 contra o Libertad.Ainda que o histórico recente seja de duelos disputados, as mudanças ocorridas podem representar mais otimismo para a torcida tricolor. Atual oitavo colocado e buscando chegar mais perto da zona de classificação da Libertadores, o Fluminense tem chances de entrar no G6 em caso de vitória e com tropeços de Corinthians e Internacional. Se empatar, chega aos 30 pontos, empata com os paulistas e dependerá do saldo de gols.