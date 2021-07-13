Com mudança no ataque, Fluminense está escalado para jogo com Cerro na Libertadores; veja time e banco

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A Libertadores está de volta e o Fluminense está escalado para a primeira partida das oitavas de final diante do Cerro Porteño, nesta terça-feira, no Paraguai. Com relação ao time que normalmente é titular, o técnico Roger Machado promove três mudanças: Manoel na vaga de Nino, André na de Martinelli e Abel Hernández no comando do ataque no lugar de Fred.

Portanto, o Fluminense terá: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; André, Yago Felipe, Nene; Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Abel Hernández.

Já o Cerro tem: Jean; Espinoza, Duarte, Delvalle, Alan; Villasanti, Morales, Carrascal, Claudio Aquino, Mateus Gonçalves; Mauro Boselli

Veja a tabela da Libertadores​Nene também é uma das novidades entre os titulares. O meia vinha sendo reserva, mas atuou apenas 45 minutos contra o Sport justamente para evitar desgastes. Já Abel volta após algumas partidas fora. O último jogo dele foi em 27 de junho, quando foi expulso no início do segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Corinthians. Depois disso ele sentiu dores no calcanhar direito e vinha passando por processo intensivo de recuperação para estar disponível.

Já John Kennedy volta a aparecer no banco de reservas. Desde que se reapresentou após o período de isolamento pela Covid-19, o atacante passou por um processo de recondicionamento físico. Ele não joga desde 17 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

A surpresa na viagem ficou por conta de Fred, mas o jogador segue sem condições de jogo após um edema na coxa direita sofrido na última quarta-feira e foi cortado da lista. Além dele, outros três atletas que foram até Assunção não ficam no banco em razão do limite de 23 inscritos por jogo. São eles: João Lopes (goleiro), Gustavo Apis (meia) e Matheus Martins (atacante).

Os desfalques, além de Fred, são o volante Martinelli, suspenso, e o zagueiro Nino, que está com a Seleção Brasileira para a Olimpíada. Raúl Bobadilla também segue fora após sentir dores na panturrilha.VEJA OS 23 RELACIONADOS: