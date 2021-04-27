Com mudança na zaga, Flamengo está definido para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!

Com uma mudança em relação ao time que venceu o Vélez Sarsfield na última semana, em Buenos Aires na primeira rodada do Grupo G da Libertadores, o Flamengo está definido para enfrentar o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira. Rogério Ceni promoveu a entrada de Bruno Viana, que formará a zaga ao lado de Willian Arão no lugar de Gustavo Henrique. Acompanhe o tempo real!Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: este será o time do Flamengo.