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Com mudança na zaga, Flamengo está definido para enfrentar o Unión La Calera; confira a escalação!

Bruno Viana será titular do Flamengo nesta terça-feira, no Maracanã...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 18:17
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com uma mudança em relação ao time que venceu o Vélez Sarsfield na última semana, em Buenos Aires na primeira rodada do Grupo G da Libertadores, o Flamengo está definido para enfrentar o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira. Rogério Ceni promoveu a entrada de Bruno Viana, que formará a zaga ao lado de Willian Arão no lugar de Gustavo Henrique. Acompanhe o tempo real!Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: este será o time do Flamengo.

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