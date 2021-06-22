Com Mosquito e 'reforços' da base, Corinthians faz coletivo em preparação para enfrentar o Sport

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para o duelo diante do Sport, que acontecerá na próxima quinta, às 19h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para os trabalhos coletivos do dia, a comissão técnica recebeu reforços da base, além do retorno de Gustavo Mosquito, que vinha fora após a morte de seu pai.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes das atividades, o elenco foi à sala de preleção do CT Joaquim Grava, onde Sylvinho passou os primeiros vídeos e conceitos do próximo adversário.

Assim como no treinamento da última segunda-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último jogo do Timão, no empate em 0 a 0, no último domingo, diante do Bahia, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao Campo 1 e participaram do aquecimento. Em seguida, no Campo 2, Sylvinho comandou um trabalho coletivo em campo reduzido.Sem os titulares da última rodada, Cinco atletas das categorias de base do Corinthians participaram do treino: o goleiro Yago, o lateral-direito Igor Formiga, os meio-campistas Du Queiroz e Emerson, e o atacante Luan.

Além deles, Gustavo Mosquito foi a novidade desta terça-feira. O atacante voltou a treinar com o grupo após ser liberado por conta da morte de seu pai, na última quinta, o que fez ficar fora também da rodada do final de semana do Brasileirão. Na última segunda, ele já havia feito trabalhos internos.