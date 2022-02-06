Com melhor ataque, mas defesa ruim, Vasco encara o Madureira buscando equilíbrio no início de trabalho

É apenas o quarto jogo do Vasco na temporada, mas tanta coisa já aconteceu. Muita gente saiu, outros tantos profissionais chegaram ao clube, o time estreou, vem treinando e jogando, ainda receberá mais reforços... e já tem pontos fortes e fracos perceptíveis. Se o ataque é positivo até aqui, a defesa deixa a desejar. É em busca de equilíbrio que o Cruz-Maltino entra em campo neste domingo, contra o Madureira.A equipe comandada por Zé Ricardo tem o melhor ataque do Campeonato Carioca, com oito gols, mas tinha, antes do início da rodada, a pior defesa, com cinco sofridos - dividindo o posto com Boavista, Madureira e Volta Redonda. O Voltaço levou mais um no último sábado, o que não melhora o desempenho da retaguarda vascaína.

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- No futebol brasileiro como é, precisam caminhar junto a performance e o resultado. Se formos pensar de cabeça fria, em tudo que estamos pensando em desenvolver, naquilo que o Vasco precisa para a temporada, sem dúvida nenhuma te responderia que o importante é mostrar evolução, performance, tentar jogar bem para se aproximar da vitória. Essa é a busca de qualquer treinador: o jogar bem te aproxima da vitória - explicou o técnico Zé Ricardo no meio de semana.

Depois da vitória sobre o Nova Iguaçu, o treinador admitiu que poderia fazer algumas modificações. Só que a resposta acima foi no mesmo dia. Ele sabe que não pode abrir mão das vitórias, e como o elenco ainda está se entrosando, não deverá modificar muito a forma que o time vem ganhando.

- Estamos num processo, são 13 jogadores novos no elenco. No último jogo (do ano passado), lá em Londrina, se não estou enganado, só o Nene e o Gabriel Pec vêm jogando, então o entrosamento não vai acontecer da noite para o dia. Só através dos jogos e das cobranças que fazemos. Como falei anteriormente, o Vasco sabe aquilo que falta, ainda estamos buscando, as dificuldades são muitas, os limites são grandes e tenho imenso respeito - disse Zé Ricardo.

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Tal processo continua esta tarde.