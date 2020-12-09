Com média de menos de um gol por jogo com Mancini, ataque do Corinthians ainda é 'defeito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos grandes problemas do Corinthians desde o inicio desta temporada é o setor ofensivo, e não tem sido diferente com Vagner Mancini, que tem a pior média de gols entre os técnicos que passaram pelo clube em 2020. Em todas as suas entrevistas coletivas desde que chegou, ele vem falando sobre essa deficiência do time, que tem sido corroborada pelos jogadores do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Com pouco menos de dois meses de Timão, Mancini já dirigiu a equipe em 11 partidas, nove pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. Nesse período foram marcados nove gols, ou seja, média 0,82 por jogo, um índice menor do que seus antecessores, como Dyego Coelho, treinador interino (seis gols em sete jogos: 0,86 por duelo) e Tiago Nunes (32 gols em 26 jogos: 1,23 por duelo).

Mesmo assim, as médias são muito baixas desde sempre neste ano, as dificuldades no ataque parecem ser crônicas, principalmente no setor de criação, que não tem conseguido levar o time a criar oportunidades em abundância. Tanto é que o artilheiro do elenco na temporada ainda é Boselli, com seis gols, todos marcados antes da pausa por conta da pandemia.No último jogo, no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, Mancini reconheceu que houve problemas no setor criativo do Corinthians para buscar o gol diante de um adversário que criou ainda mais dificuldades para equipe conseguir atacar e viu o desempenho cair em relação a outras partidas.

- Não tenha dúvida que o setor ofensivo hoje ficou abaixo do que poderia mostrar ou do que mostrou nos outros jogos, onde tivemos mais volume e fomos mais agressivos. Tivemos uma certa dificuldade na armação.

Já Cantillo, em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, teve um discurso bastante parecido, que admite a falta de profundidade do time e os poucos momentos de perigo que o Timão leva ao adversário.

- Acho que está claro que está faltando um pouco de profundidade, precisamos ter mais intensidade no ataque para poder levar mais perigo, estamos trabalhando forte dia a dia para isso e o treinador já sabe quais são os nosso defeitos, e vamos trabalhando para melhorar - afirmou o colombiano.

Nesta semana, que antecede o clássico contra o São Paulo, Vagner Mancini e sua comissão técnica terão, ao todo, seis dias para aperfeiçoar o setor ofensivo e enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. O volante reforçou a necessidade de trabalhar o ataque e pensar mais no próprio time do que no rival.

- Começamos uma semana forte, sabendo que o rival que vamos enfrentar tem muita qualidade, mas não pensamos neles e sim em nosso trabalho que temos que fazer, temos que melhorar um pouco no ataque e estamos trabalhando para isso - concluiu o camisa 24 alvinegro.