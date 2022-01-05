Com média de idade abaixo dos 19 anos como desafio, Flamengo estreia Copinha com 'mundo de olho' em joias

O pontapé inicial da Copa SP de Futebol Júnior para o Flamengo é nesta quarta. Às 21h45, o Rubro-Negro enfrenta o Forte (ES) com um elenco que tem como base o time Sub-17 campeão em 2021. Os Garotos do Ninho entram em campo em busca do penta da Copinha, mas também com a responsabilidade de manterem a tradição do clube em revelar jovens na competição. Algumas joias são conhecidas, como Matheus França, observado por vários clubes europeus.+ Ao L!, VP da Base do Flamengo faz balanço de 2021: 'Meta foi cumprida'Nesta edição, jogadores de até 21 anos poderão disputar a Copinha por conta do adiamento da competição em 2020. Contudo, o Flamengo inscreveu um grupo de atletas com média de 18 anos, oito meses e 22 dias - levando em consideração a data de estreia do Rubro-Negro no torneio, no dia 5 de janeiro.

Em entrevista recente ao LANCE!, o técnico Fábio Matias falou sobre a situação de contar com um grupo tão jovem devido à utilização de nomes do Sub-20 no elenco principal, ressaltando a importância desse período de transição na base.

Entre os vários talentos formados nas divisões de base do Flamengo, Matheus França, Victor Hugo, Petterson e Mateusão - destaques do Sub-17 em 2021 - despontam como alguns dos nomes mais promissores da categorias que estão inscritos na Copinha. O primeiro, talvez, seja o principal deles, e já desperta o interesse de clubes do exterior, que o estarão acompanhando na competição.