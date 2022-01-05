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Com média de idade abaixo dos 19 anos como desafio, Flamengo estreia Copinha com 'mundo de olho' em joias

Pelo Grupo 29 da Copa SP de Futebol Júnior, o Flamengo enfrenta o Forte (ES) nesta quarta-feira. O técnico Fábio Matias, campeão da última edição, tem um grupo jovem à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 05:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 05:30

O pontapé inicial da Copa SP de Futebol Júnior para o Flamengo é nesta quarta. Às 21h45, o Rubro-Negro enfrenta o Forte (ES) com um elenco que tem como base o time Sub-17 campeão em 2021. Os Garotos do Ninho entram em campo em busca do penta da Copinha, mas também com a responsabilidade de manterem a tradição do clube em revelar jovens na competição. Algumas joias são conhecidas, como Matheus França, observado por vários clubes europeus.+ Ao L!, VP da Base do Flamengo faz balanço de 2021: 'Meta foi cumprida'Nesta edição, jogadores de até 21 anos poderão disputar a Copinha por conta do adiamento da competição em 2020. Contudo, o Flamengo inscreveu um grupo de atletas com média de 18 anos, oito meses e 22 dias - levando em consideração a data de estreia do Rubro-Negro no torneio, no dia 5 de janeiro.
Em entrevista recente ao LANCE!, o técnico Fábio Matias falou sobre a situação de contar com um grupo tão jovem devido à utilização de nomes do Sub-20 no elenco principal, ressaltando a importância desse período de transição na base.
Entre os vários talentos formados nas divisões de base do Flamengo, Matheus França, Victor Hugo, Petterson e Mateusão - destaques do Sub-17 em 2021 - despontam como alguns dos nomes mais promissores da categorias que estão inscritos na Copinha. O primeiro, talvez, seja o principal deles, e já desperta o interesse de clubes do exterior, que o estarão acompanhando na competição.
Aos 18 anos, França fez sua estreia entre os profissionais na reta final do Brasileirão de 2021. "Sensação inexplicável", afirmou o meia-atacante que chegou ao clube em 2016 e, no ano passado, renovou seu contrato. O novo vínculo é válido até 2027 e tem multa rescisória recorde: 100 milhões de euros.O Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, já acompanha de perto os passos de Matheus França. A Copinha, uma das maiores vitrines do futebol brasileiro, será a oportunidade dele e dos outros garotos do Ninho repetirem o sucesso de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, por exemplo, que, antes de irem à Europa, deram retorno técnico e financeiro ao time principal do Flamengo.

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