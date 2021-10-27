Com Mayke e Gabriel Menino avançando na transição, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (27), na Academia de Futebol.

Fortaleza rumo à sua primeira Libertadores: saiba os clubes brasileiros que mais disputaram o torneio

As principais novidades do trabalho ficaram por conta do lateral-direito Mayke e o meio-campista Gabriel Menino, que apareceram no campo para atividades de transição física supervisionadas por membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Os jogadores que começaram entre os titulares no jogo de segunda-feira (25) fizeram uma recuperação ativa no campo com um breve trabalho físico e uma corrida ao redor do gramado. Os demais tiveram um treino técnico em campo reduzido dividido em duas partes, exercitando marcação, passe curto e enfrentamentos.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAo lado, Mayke e Gabriel Menino avançaram na transição física, fazendo atividades com e sem bola junto ao grupo de apoio formado por jovens do Sub-20. O primeiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito e o segundo de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida há duas semanas.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada