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Com Mayke e Gabriel Menino avançando na transição, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Verdão volta a treinar após a vitória diante do Sport, válido pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 17:01
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (27), na Academia de Futebol.
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As principais novidades do trabalho ficaram por conta do lateral-direito Mayke e o meio-campista Gabriel Menino, que apareceram no campo para atividades de transição física supervisionadas por membros do Núcleo de Saúde e Performance.
Os jogadores que começaram entre os titulares no jogo de segunda-feira (25) fizeram uma recuperação ativa no campo com um breve trabalho físico e uma corrida ao redor do gramado. Os demais tiveram um treino técnico em campo reduzido dividido em duas partes, exercitando marcação, passe curto e enfrentamentos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAo lado, Mayke e Gabriel Menino avançaram na transição física, fazendo atividades com e sem bola junto ao grupo de apoio formado por jovens do Sub-20. O primeiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito e o segundo de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida há duas semanas.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo no domingo (31), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Grêmio, fora de casa, pelo campeonato nacional.

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