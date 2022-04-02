Com Maycon e diversos garotos da base, Corinthians divulga lista de inscritos para a Libertadores

Na manhã deste sábado (2), o Corinthians divulgou sua lista de inscritos para a disputa da Copa Libertadores. O Timão estreia na competição na terça-feira (5), contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, no estádio Hernando Siles, às 21h30, horário de Brasília.> GALERIA - Relembre as estreias do Timão na Copa Libertadores

A lita da comissão técnica corintiana, chefiada por Vítor Pereira, para o torneio continental conta com o volante Maycon, cedido por empréstimo pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o final da temporada. O atleta, que irá vestir a camisa 5, já apareceu no BID da CBF e está regularizado para estrear pelo alvinegro paulista.

O técnico português vem dando oportunidades para os Crias do Terrão nos treinos da equipe, e isso se refletiu na lista do clube para a Libertadores. Ao todo, 15 jogadores do Sub-20 do Timão foram inscritos por VP.

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Do elenco principal, apenas o defensor Danilo Avelar e o meia Ruan Oliveira não foram inscritos por Vítor Pereira. O primeiro vem treinando com o elenco, mas o clube busca negociá-lo, tendo em vista o episódio no qual Avelar foi autor de uma injuria racial enquanto participava de um jogo online.

Ruan Oliveira está no departamento médico do clube, tratando de uma lesão de ligamento no joelho esquerdo.

Veja a lista e numeração dos atletas inscritos para a fase de grupos da Libertadores1 – Ivan2 – João Pedro3 – Robson4 – Gil5 – Maycon6 – Lucas Piton7 – Luan8 – Renato Augusto9 – Guedes10 – Willian11 – Giuliano12 – Cássio13 – Belezi14 – Biro15 – Paulinho16 – Léo Mana17 – Jô18 – Júnior Moraes19 – Gustavo Silva20 – Matheus Araújo22 – Carlos Miguel23 – Fagner24 – Cantillo25 – Reginaldo26 – Fábio Santos27 – Bruno Melo28 – Adson29 – Roni30 – Robert31 – Gustavo Mantuan32 – Matheus Donelli33 – João Victor34 – Raul35 – Murillo36 – Breno Bidon37 – Du Queiroz38 – Pedro39 – Xavier40 – Guilherme41 – Felipe Augusto42 – Keven43 – Zé Vitor44 – Alan Gobetti45 – Pedrinho46 - Alemão