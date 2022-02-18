Com Matheus Nascimento em foco, Botafogo não brilha em último teste antes do Flamengo

Não foi lá uma apresentação de encher os olhos, mas o Botafogo conquistou a quinta vitória em sete jogos disputados no Campeonato Carioca. O Alvinegro derrotou o Resende por 2 a 1 em uma noite chuvosa no Estádio Nilton Santos e segue a passos largos de conquistar a classificação para as semifinais da Taça Guanabara.+ Faz o M! Matheus Nascimento assume a artilharia do Botafogo em 2022

Com praticamente um time inteiro de desfalques, Lúcio Flávio voltou a colocar dois atacantes para iniciar a partida - Erison e Matheus Nascimento no setor. Em termos de movimentação, a novidade ficou por Raí atuando pelo lado esquerdo do campo.

Mas faltou criatividade. Se teve dois jogadores na frente, o time não teve como municia-los. Lúcio Flávio optou por ter Barreto e Fabinho - dois volantes majoritariamente de marcação - no meio-campo. A criação de jogadas dependia muito do trabalho dos pontas. A questão é que Luiz Fernando e Raí não apareceram inspirados.

A bola penou para chegar. Sem brilho no sentido coletivo, o Botafogo precisou de lampejos individuais para superar as próprias dificuldades dentro da partida. Matheus Nascimento apareceu mais recuado e apareceu entrelinhas no início do segundo tempo. Bastaram dois minutos com a bola aparecendo no pé para o Alvinegro ter campo e chegar ao gol.

Pouco tempo de partida, claro, não tira que a nota geral da atuação foi ruim. O próximo duelo do Botafogo é contra o Flamengo e o último teste que o Alvinegro teve antes do clássico contra o atual tricampeão estadual traz mais dúvidas do que fatores positivos.

O clube passa por reestruturação dentro e fora de campo, claro, mas o time, mesmo com as limitações, joga para vencer. Os jovens garotos podem ter aparecido com alguns momentos de destaque no Nilton Santos, mas o time em termos coletivos ainda deve muito. De qualquer forma, há uma semana livre para tentar consertar.