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Com Matheus Nascimento em foco, Botafogo não brilha em último teste antes do Flamengo

Em noite de pouco destaque coletivo, brilho individual dos garotos foi fundamental para vitória do Botafogo no Carioca; Matheus Nascimento tem minutos importantes...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 05:00
Não foi lá uma apresentação de encher os olhos, mas o Botafogo conquistou a quinta vitória em sete jogos disputados no Campeonato Carioca. O Alvinegro derrotou o Resende por 2 a 1 em uma noite chuvosa no Estádio Nilton Santos e segue a passos largos de conquistar a classificação para as semifinais da Taça Guanabara.+ Faz o M! Matheus Nascimento assume a artilharia do Botafogo em 2022
Com praticamente um time inteiro de desfalques, Lúcio Flávio voltou a colocar dois atacantes para iniciar a partida - Erison e Matheus Nascimento no setor. Em termos de movimentação, a novidade ficou por Raí atuando pelo lado esquerdo do campo.
Mas faltou criatividade. Se teve dois jogadores na frente, o time não teve como municia-los. Lúcio Flávio optou por ter Barreto e Fabinho - dois volantes majoritariamente de marcação - no meio-campo. A criação de jogadas dependia muito do trabalho dos pontas. A questão é que Luiz Fernando e Raí não apareceram inspirados.
A bola penou para chegar. Sem brilho no sentido coletivo, o Botafogo precisou de lampejos individuais para superar as próprias dificuldades dentro da partida. Matheus Nascimento apareceu mais recuado e apareceu entrelinhas no início do segundo tempo. Bastaram dois minutos com a bola aparecendo no pé para o Alvinegro ter campo e chegar ao gol.
Pouco tempo de partida, claro, não tira que a nota geral da atuação foi ruim. O próximo duelo do Botafogo é contra o Flamengo e o último teste que o Alvinegro teve antes do clássico contra o atual tricampeão estadual traz mais dúvidas do que fatores positivos.
O clube passa por reestruturação dentro e fora de campo, claro, mas o time, mesmo com as limitações, joga para vencer. Os jovens garotos podem ter aparecido com alguns momentos de destaque no Nilton Santos, mas o time em termos coletivos ainda deve muito. De qualquer forma, há uma semana livre para tentar consertar.
Crédito: GarotosdoBotafogocomemoramvitória(Foto:VítorSilva/Botafogo

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