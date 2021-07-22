Com Matheus Fernandes em campo, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Classificado para as quartas de final da Libertadores, após bater a Universidad Católica por 1 a 0, o Palmeiras se reapresentou, nesta quinta-feira (22), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos para a partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. No treinamento, o treinador Abel Ferreira contou, pela primeira vez, com Matheus Fernandes, que segue em pré-temporada.

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Matheus Fernandes foi uma das poucas contratações do clube para a temporada, mas não atua desde o dia 24 de novembro. Por isso, o atleta está realizando trabalhos de pré-temporada e, após sete dias de atividades físicas, foi integrado ao elenco palmeirense para o treino.

Em campo, a comissão técnica não contou com os jogadores titulares contra a Universidad Católica, que realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. Com os nomes disponíveis, foi feito um treinamento de posse de bola em campo reduzido.

+ Veja a tabela completa do BrasileirãoSe recuperando de suas respectivas lesões, Rony e Luan iniciaram o processo de transição física. O atacante Luiz Adriano, por outro lado, deu sequência ao seu cronograma individualizado acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.