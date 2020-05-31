Com máscaras do clube, corintianos se manifestam contra Bolsonaro

Publicações nas redes sociais mostram a participação de torcedores do Corinthians, inclusiva usando máscaras com o símbolo do clube, em manifestação contra o Presidente da República Jair Bolsonaro neste domingo, na avenida Paulista. De acordo com o Uol, palmeirenses também se uniram aos arquirrivais em protesto que eles chamam de luta pela democracia.

Tanto no Instagram quanto no Twitter, foram registrados gritos típicos da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians. Nas postagens, também aparecem marcações mostrando a participação dos alvinegros. Houve confronto quando ocorreu o encontra da manifestação com outro grupo que apoia Bolsonaro e policiais precisaram conter os ânimos.E MAIS:Da base a titular em 12 dias: Lucas Piton relata ascensão ao L!Cauteloso, Love torce por volta 'em breve' para evitar demissõesConfira publicações nas redes sociais que mostra a participação de corintianos: Ver essa foto no Instagram #Aovivo Corintianos agora na Paulista! #hooligans #antifahooligans #antifahooligansbr #ultras #barrabrava #antifa #antifascista #antifascist #contraofutebolmoderno #againstmodernfootball #footballfirm #organizadasbrasil #acab #1312 # #culturadearquibancada #leftsidehooligans #hinchas #hinchadasantifas #leftsideteams #casual #tifo #gavioesdafiel #corinthians #sccp Uma publicação compartilhada por Antifa Hooligans BR (@antifa.hooligans_brasil) em 31 de Mai, 2020 às 8:19 PDT Fascismo se combate! #SomosPelaDemocracia agora em São Paulo! pic.twitter.com/DSAhEujN1d— Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 31, 2020 E MAIS: