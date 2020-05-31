Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com máscaras do clube, corintianos se manifestam contra Bolsonaro

Imagens em redes sociais mostram gritos da Gaviões em protesto que ocorrem neste domingo, na avenida Paulista; segundo Uol, palmeirenses se juntaram a rivais no manifesto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2020 às 17:15

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 17:15

Crédito: Imagens no Twitter mostram torcedores usando máscaras do Corinthians na manifestação (Reprodução/Twitter
Publicações nas redes sociais mostram a participação de torcedores do Corinthians, inclusiva usando máscaras com o símbolo do clube, em manifestação contra o Presidente da República Jair Bolsonaro neste domingo, na avenida Paulista. De acordo com o Uol, palmeirenses também se uniram aos arquirrivais em protesto que eles chamam de luta pela democracia.
Tanto no Instagram quanto no Twitter, foram registrados gritos típicos da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians. Nas postagens, também aparecem marcações mostrando a participação dos alvinegros. Houve confronto quando ocorreu o encontra da manifestação com outro grupo que apoia Bolsonaro e policiais precisaram conter os ânimos.E MAIS:Da base a titular em 12 dias: Lucas Piton relata ascensão ao L!Cauteloso, Love torce por volta 'em breve' para evitar demissõesConfira publicações nas redes sociais que mostra a participação de corintianos: Ver essa foto no Instagram #Aovivo Corintianos agora na Paulista! #hooligans #antifahooligans #antifahooligansbr #ultras #barrabrava #antifa #antifascista #antifascist #contraofutebolmoderno #againstmodernfootball #footballfirm #organizadasbrasil #acab #1312 # #culturadearquibancada #leftsidehooligans #hinchas #hinchadasantifas #leftsideteams #casual #tifo #gavioesdafiel #corinthians #sccp Uma publicação compartilhada por Antifa Hooligans BR (@antifa.hooligans_brasil) em 31 de Mai, 2020 às 8:19 PDT Fascismo se combate! #SomosPelaDemocracia agora em São Paulo! pic.twitter.com/DSAhEujN1d— Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 31, 2020 E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados