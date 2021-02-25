Com Martinelli, Fluminense está escalado para última rodada do Brasileirão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Está tudo pronto para o Fluminense entrar em campo contra o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã. A equipe de Marcão está escalada e terá uma ótima notícia: o volante Martinelli está recuperado e será titular. Matheus Ferraz, na zaga, e Danilo Barcelos, na lateral-esquerda, foram escolhidos pelo técnico Marcão para as vagas de Nino, Egídio, ambos suspensos.

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Martinelli foi reavaliado no vestiário para saber se tinha condições de jogo. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e fez tratamento intensivo nos últimos dias no departamento médico.

Assim, o Fluminense vai à campo com: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

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No banco de reservas, Marcão tem à disposição João Lopes, Frazan, Igor Julião, André, Hudson, Michel Araujo, Miguel, Yuri, Caio Paulista, Fernando Pacheco, John Kennedy e Samuel.