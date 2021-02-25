Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Martinelli, Fluminense está escalado para última rodada do Brasileirão

Volante fez trabalho intensivo para estar em campo e será titular contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, no Maracanã...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 20:26
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Está tudo pronto para o Fluminense entrar em campo contra o Fortaleza, às 21h30, no Maracanã. A equipe de Marcão está escalada e terá uma ótima notícia: o volante Martinelli está recuperado e será titular. Matheus Ferraz, na zaga, e Danilo Barcelos, na lateral-esquerda, foram escolhidos pelo técnico Marcão para as vagas de Nino, Egídio, ambos suspensos.
> Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!
Martinelli foi reavaliado no vestiário para saber se tinha condições de jogo. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e fez tratamento intensivo nos últimos dias no departamento médico.
Assim, o Fluminense vai à campo com: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
No banco de reservas, Marcão tem à disposição João Lopes, Frazan, Igor Julião, André, Hudson, Michel Araujo, Miguel, Yuri, Caio Paulista, Fernando Pacheco, John Kennedy e Samuel.
Para garantir a vaga direto na fase de grupos da Libertadores, o Flu precisa bater o Fortaleza e torcer por um tropeço do São Paulo contra o Flamengo, no Morumbi. Mesmo se permanecer em quinto lugar, o Tricolor carioca ainda pode evitar as primeiras fases da Libertadores caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados