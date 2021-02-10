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futebol

Com Marinho, Santos deve ter força máxima contra o Coritiba

Atacante treina pelo segundo dia consecutivo e deve voltar ao time no duelo contra o Coritiba, no próximo sábado. Madson e Sandry são outros reforços para a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 20:15

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 20:15

Crédito: Ivan Storti/Santos
O retorno do atacante Marinho está cada vez mais próximo. Principal jogador do Santos na atual temporada, ele treinou normalmente nesta quarta-feira, seu segundo dia seguido, e animou a comissão técnica quanto a sua utilização na partida do próximo sábado.Marinho foi desfalque nos dois últimos jogos por conta de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atacante está recuperado da lesão, mas se não se sentir confortável nos treinamentos, pode ser preservado mais uma vez.Além de contar com o retorno de Marinho, Cuca também terá outros dois "reforços" importantes para o duelo contra o Coritiba. Sandry e Madson retornam de suspensão, o que dará ao Santos "força máxima" para a partida. Sánchez, Jobson e Raniel são desfalques a longo prazo.Contra o Coxa, o Peixe tentará acabar com a sequência negativa que vive. Já são seis jogos sem vitória, o que tem complicado a vida do clube na briga pela classificação para a próxima Libertadores.
Santos e Coritiba se enfrentam sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial no Peixe para a equipe seguir brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Na sequência do Brasileirão o time de Cuca enfrentará Corinthians (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora).

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