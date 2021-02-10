Com Marinho, Santos deve ter força máxima contra o Coritiba

O retorno do atacante Marinho está cada vez mais próximo. Principal jogador do Santos na atual temporada, ele treinou normalmente nesta quarta-feira, seu segundo dia seguido, e animou a comissão técnica quanto a sua utilização na partida do próximo sábado.Marinho foi desfalque nos dois últimos jogos por conta de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atacante está recuperado da lesão, mas se não se sentir confortável nos treinamentos, pode ser preservado mais uma vez.Além de contar com o retorno de Marinho, Cuca também terá outros dois "reforços" importantes para o duelo contra o Coritiba. Sandry e Madson retornam de suspensão, o que dará ao Santos "força máxima" para a partida. Sánchez, Jobson e Raniel são desfalques a longo prazo.Contra o Coxa, o Peixe tentará acabar com a sequência negativa que vive. Já são seis jogos sem vitória, o que tem complicado a vida do clube na briga pela classificação para a próxima Libertadores.