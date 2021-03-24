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futebol

Com Marinho em campo, Santos faz treino noturno em Atibaia

Atacante ainda não estreou na temporada 2021, e expectativa no clube é que ele possa disputar o confronto contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores, no início de abril...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 22:42

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 22:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Duas novidades ocorreram no primeiro treinamento do Santos no Bourbon Atibaia Resort. O time realizou um raro trabalho noturno e teve a presença do atacante Marinho em campo, treinando com bola. Um dos principais jogadores do Peixe, Marinho ainda não estreou sob o comando de Ariel Holan.Marinho ficou afastado da reta final da última temporada por conta da Covid-19 e desde seu retorno tem feito um trabalho de fortalecimento físico. O atacante vinha sofrendo também com um entorse no joelho esquerdo desde a final da Libertadores. O Santos trabalha para ter o jogador na partida contra o San Lorenzo, jogo da Libertadores que ocorrerá no início de abril.O Peixe está em Atibaia porque não conseguiu a liberação para seguir treinando no CT Rei Pelé durante a fase mais restritiva na Baixada Santista no combate à pandemia da Covid-19. A proibição começou nesta terça e vai até o próximo dia 4 de abril.Enquanto trabalha no interior, o Santos ainda não sabe quando fará sua próxima partida na temporada. Nesta terça, o jogo contra a Ponte Preta foi agendado para São Januário e cancelado horas depois. O duelo contra o San Lorenzo será no dia 6, em Buenos Aires, mas até lá podem ocorrer confrontos do Campeonato Paulista.

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