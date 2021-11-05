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futebol

Com Marinho e Zamocelo, Santos treina de olho no Palmeiras

Jogadores cumpriram suspensão contra o Athlético-PR, mas voltam ao time no clássico...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 19:42

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:42

Crédito: Divulgação/Santos
O técnico Fábio Carille comandou o penúltimo treino do Santos antes do clássico contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade acontece na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé.Com retornos do meia Vinícius Zanocelo e do atacante Marinho, que ficaram de fora por suspensão do jogo contra o Athletico-PR, no sábado, o comandante santista pode repetir pela primeira vez a mesma escalação que um jogo anterior.
Contra o Fluminense, na rodada anterior, o Peixe foi a campo com: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Robson Reis; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Esse foi o time que Carille treinou nos últimos dias e deve mandar a campo pra o clássico.Vale destacar que o meia Gabriel Pirani e o zagueiro Kaiky estão liberados pelo Departamento Médico do clube e dependem apenas da comissão técnica santista para serem relacionados para o confronto.

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