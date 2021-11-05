Com Marinho e Zamocelo, Santos treina de olho no Palmeiras

O técnico Fábio Carille comandou o penúltimo treino do Santos antes do clássico contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade acontece na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé.Com retornos do meia Vinícius Zanocelo e do atacante Marinho, que ficaram de fora por suspensão do jogo contra o Athletico-PR, no sábado, o comandante santista pode repetir pela primeira vez a mesma escalação que um jogo anterior.