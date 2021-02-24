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Com Marcelo Fernandes, Santos inicia preparação para enfrentar o Bahia em Salvador

Auxiliar técnico vai comandar o time na despedida do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 22:23

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 22:23
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos se reapresentou nesta terça-feira e começou os trabalhos pensando na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Bahia. O auxiliar Marcelo Fernandes, que comanda o time na partida, terá ainda mais uma atividade antes da viagem a Salvador, mas já sabe que terá vários desfalques.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Santos não terá Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel, que estão no departamento médico. Além deles, o clube deu recesso para: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo.
Com isso, somente Marinho estará em campo entre os principais nomes do time. Nesta terça-feira, o atacante trabalhou apenas na academia, mas é deve ir para partida, já que está na briga pela artilharia da competição.Marcos Leonardo está convocado para a Seleção Sub-18 e também pode desfalcar o Santos. Ele teria de se apresentar no dia, mas o Peixe pediu liberação à CBF.
Um possível Santos terá: João Paulo; Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Marinho, Bruno Marques e Arthur Gomes (Ângelo).
Santos e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Peixe já está classificado para a Libertadores, com a oitava colocação garantida. A equipe baiana ainda luta por vaga na sul-americana.

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