Com Marcelo Fernandes, Santos inicia preparação para enfrentar o Bahia em Salvador

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos se reapresentou nesta terça-feira e começou os trabalhos pensando na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Bahia. O auxiliar Marcelo Fernandes, que comanda o time na partida, terá ainda mais uma atividade antes da viagem a Salvador, mas já sabe que terá vários desfalques.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Santos não terá Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel, que estão no departamento médico. Além deles, o clube deu recesso para: Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo.

Com isso, somente Marinho estará em campo entre os principais nomes do time. Nesta terça-feira, o atacante trabalhou apenas na academia, mas é deve ir para partida, já que está na briga pela artilharia da competição.Marcos Leonardo está convocado para a Seleção Sub-18 e também pode desfalcar o Santos. Ele teria de se apresentar no dia, mas o Peixe pediu liberação à CBF.

Um possível Santos terá: João Paulo; Fernando Pileggi, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Marinho, Bruno Marques e Arthur Gomes (Ângelo).